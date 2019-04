LIVE TMW - Udinese, Tudor: "Pussetto titolare. De Paul? Tirerà ancora rigori"

© foto di Federico Gaetano

12.50 - Dopo la sconfitta contro la Lazio, l'Udinese di Igor Tudor torna in campo a caccia della salvezza contro il Sassuolo. A breve, il tecnico croato parlerà in conferenza stampa.

13.01 - Ecco Tudor, arrivato poco fa in sala stampa.

Si parte dalla condizione della squadra: "Ci siamo, con le nostre forze, la nostra qualità e tanta fiducia. Siamo pronti per una partita importantissima, contro giocatori forti. Domani alle 3".

Come sta Pussetto?

"Sta bene, e gioca domani dal primo minuto. De Paul? Rodrigo è un leader, oggi è rimasto in allenamento a tirare i rigori e su dieci ha fatto dieci gol. Li tirerà ancora lui".

Serve qualità domani.

"Loro hanno una squadra costruita per fare cose importanti in campionato. A volte le ha fatte vedere, a volte ha un po' faticato, come è normale in A: trovi sempre squadre organizzate. Ci aspetta un avversario di buonissimo livello, però giochiamo in casa e per noi questa è una partita molto molto importante".

Cosa dirà ai suoi ragazzi?

"Abbiamo parlato tanto sia ieri che oggi. Quando c'è poco tempo, anche se giochi un po' meno, senti la partita e hai uno scarico emozionale forte. Era giusto parlare subito, dire di dimenticare la partita subito. Oggi abbiamo parlato in modo chiaro, così magari riescono a rientrare meglio in partita. Per quanto riguarda le motivazioni, se uno non capisce quelle della gara di domani e non si carica, allora qualcosa non quadra. Sono sicuro che domani andranno in campo al meglio".

Come stanno Fofana, D'Alessandro e Nuytinck?

"Sono pronti. Poi è vero che ci servono sempre, come diceva Capello quando giocavo, 4-5 partite di fila per entrare a ritmo, dopo gli infortuni e dopo la preparazione. Marco ha fatto una partita e un tempo, non è ai suoi livelli. Fofana si è fermato per una partita, ha il ritmo. Nuytinck bisogna vedere".

Samir è diventato papà.

"È tornato, abbiamo parlato tanto e gli stiamo vicino. La società ha fatto quello che doveva fare per dargli una mano, siamo tutti felici per lui. Era importante dargli un giorno o due per staccarsi, è una bellissima cosa ma allo stesso tempo è uno stress. È importante che si sia allenato al 100% sia ieri che oggi: siamo tutti professionisti, domani bisogna dimenticare tutto. Non c'è niente che può influire sul nostro obiettivo, che è quello di fare bene domani".

Si conclude qui la conferenza stampa di Igor Tudor.