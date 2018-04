LIVE TMW - Udinese, Tudor: "Squadra depressa ma serve fare risultato"

Igor Tudor, nuovo allenatore dell'Udinese, interverrà tra pochi minuti per la prima conferenza stampa pre-partita della sua nuova avventura alla guida dei bianconeri in vista del match contro il Benevento in Campania.

13.02 - Inizia la conferenza stampa di Tudor.

Sulla possibile svolta contro il Benevento: "E' chiaro a tutti che la classifica del Benevento non sia giusta. Hanno vinto anche l'ultima partita a San Siro contro il Milan. Giocano un bel calcio, sono sereni e giocheranno in casa. Ai ragazzi ho detto che devono guardarsi allo specchio, pensare a noi e guardare solo al risultato. La cosa più importante è pensare alle cose concrete e guardare alla prestazione. E' questo il mio input, poi speriamo bene domani".

Sulla stanchezza mentale della squadra: "Li ho trovati come è giusto che sia, ovvero una squadra che ha perso 11 partite. Sono bravi ragazzi e non sono abituati a vivere questa situazione. C'è un po' di depressione e ansia, di stanchezza mentale e non è strano. Ho fatto quello che potevo in poco tempo, sia in campo che nella mente. Sono stati solo tre-quattro allenamenti, ma domani mi aspetto una buona prestazione. Dobbiamo essere solidi e tosti, con un'idea che ho provato a trasmettere".

Sugli alibi: "Uno che vive nel calcio ha sempre le pressioni addosso. E' sbagliato caricarli ulteriormente perché le 11 sconfitte sono già un peso enorme. Abbiamo personalizzato il lavoro per poi cercare la coesione del gruppo. Dobbiamo fare risultato passando da ciò che abbiamo preparato. Il risultato può essere condizionato da tanti fattori, ma noi dobbiamo pensare a fare una grande performance".

Su cosa ha lavorato di più: "Io ho lavorato su tutto. E' chiaro che ci sia un blocco mentale, ma dobbiamo lavorare su tutto, anche sulla tattica e sul fisico. Il calcio è così, un insieme di cose. Serve fare risultato perché porterebbe serenità anche nel lavoro. Ma per arrivarci, alla serenità, dobbiamo fare risultato".

Sulle differenze rispetto all'ultima domenica: "Non posso parlare delle mie scelte. Sennò De Zerbi mi potrebbe ringraziare. Spero che si veda qualcosa del mio lavoro domani".

Sui gol subiti su calci piazzati: "Abbiamo lavorato su tutto. E' una questione anche di centimetri, è difficile fare gol a una difesa con 5 difensori da 1,90. Si può però allenare anche sull'attenzione e la concentrazione".

Sull'attacco: "Io ho trovato tutti i giocatori molto vogliosi, che vogliono scendere in campo e giocare. Questo è importante. Io ho detto che ci sarà spazio per tutti in queste quattro partite, è importante che siano tutti pronti. Dobbiamo aiutarci uno con l'altro e loro sono disposti a fare questo".

Su Perica: "L'ho visto bene, ma dipenderà anche dal modulo che utilizzeremo. Sono tutti belli vogliosi. Ci sarà spazio per tutti. Difesa a tre o quattro? Non rispondo".

Su De Paul: "Si è allenato e anche bene. L'ho visto carico, come tutti gli argentini ed è recuperato per il Benevento".

Sulla gara e la classifica: "Non bisogna fare calcoli. Ti crea solo ansia. Bisogna concentrarci sulla prestazione. E' l'unica cosa che conta. I concetti e i particolari che abbiamo studiato. Il risultato è conseguente al lavoro settimanale. Quello che si vede domenica è lo specchio del lavoro settimanale".

Su come ha trovato la squadra: "Ho trovato una società seria e presente. Ben organizzata e che ci tiene molto. Da martedì a oggi i giocatori sono già migliorati, soprattutto sotto il piano mentale. Speriamo che domani possano stare ancora meglio".

Sulle insidie maggiori del Benevento: "Loro hanno tutto quello che servirebbe a noi. Serenità e scioltezza nel gioco. Giocano anche un bel calcio. Loro hanno vinto a Milano e sono sereni. A me non interessa però niente di loro, noi pensiamo a noi stessi".

Sull'emozione per il ritorno in Serie A: "E' bello tornare e sono contento ma non ho tempo di pensare a me stesso in questo momento".

13.16 - Termina qui la conferenza stampa.