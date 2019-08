LIVE TMW - Udinese, Tudor: "Stiamo crescendo. De Paul? Fiducia nella società"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore dell'Udinese, Igor Tudor, presenterà fra pochi minuti in conferenza stampa la sfida casalinga di domani sera contro il Parma, valida per il 2° turno di campionato. Segui, come di consueto, la diretta testuale di TMW!

13.01 - Entra in sala stampa mister Tudor. Inizia la conferenza.

Come sta la squadra?

"È normale che, arrivando da un campionato diverso, alcuni nuovi abbiano qualche difficoltà in più, ma la squadra sta crescendo a livello complessivo e c'è tanta voglia di fare bene".

Giocherà Sema?

"Non do vantaggi ai nostri avversari dicendo chi giocherà domani. Il discorso sui nuovi riguarda anche lui".

Con quale formazione giocherete domani?

"Tutti stanno bene, deciderò solo oggi chi giocherà contro il Parma. Vogliamo fare una bella gara".

De Paul resta o parte?

"Di mercato abbiamo parlato tanto. Il mercato lo fa la società, io ho massima fiducia. Pensiamo di meno alle voci perché possono influire sulla squadra. Non c'è bisogno di spiegare nulla su De Paul, vedremo se giocherà o meno domani. Mancano ancora due giorni alla fine del calciomercato, vedremo".

Cos'ha detto alla squadra in vista del Parma?

"Se siamo un gruppo intelligente, sfruttiamo la vittoria col Milan per lavorare di più e lanciarci ulteriormente. Se siamo stupidi, facciamo i fenomeni e col Parma ci danno una lezione. I ragazzi hanno risposto bene in allenamento e questo mi dà fiducia. La partita di domani è pericolosa, il Parma si è rinforzato molto sul mercato e là davanti ha gente del calibro di Gervinho e Inglese".

Le convocazioni in Nazionale possono essere una motivazione extra? Stavolta è toccato, tra gli altri, a Kevin Lasagna.

"Sicuramente sì, sono sempre contento per i ragazzi quando vengono chiamati dal proprio Paese".

Come stanno Barak e Nestorovski?

"Barak è cresciuto tanto a livello fisico, va forte e si allena duramente. È vicino al rientro a pieno regime, i suoi dati sono tra i migliori e la pausa sarà fondamentale. Nestorovski sta bene, è un ragazzo intelligente e pronto anche lui a darci una mano".

Cosa si aspetta dalla gara di domani?

"Sarà una partita molto difficile. Non è vero che, dopo aver battuto il Milan, sarà facile superare anche il Parma. Loro verranno qua col coltello tra i denti, noi dobbiamo prepararci bene e affrontare il match con la giusta personalità".

La difesa è il reparto che Tudor ha migliorato di più?

"Noi lavoriamo tanto in attacco, ma io dico sempre che i punti e i campionati si conquistano con la difesa. È un mattone fondamentale sul quale costruire tutto il resto".

13.15 - Finisce qui la conferenza stampa di mister Tudor. Grazie per aver seguito la diretta testuale di TMW!