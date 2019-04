LIVE TMW - Udinese, Tudor: "Sul rigore è finita la partita"

Premere F5 per aggiornare la pagina

21:00 - Tra pochi minuti avrà inizio la conferenza stampa di Igor Tudor, tecnico dell'Udinese. L'allenatore dei friulani analizzerà la sconfitta di Bergamo per 2-0 contro l'Atalanta, nel match valido per la 34a giornata di serie A.

Sulla gara.

"Si raccoglie questa prestazione, da ripetere nelle prossime quattro. I punti pesano abbastanza, fa male non prenderli. Ho fatto i complimenti ai ragazzi. Mi aspettavo questa prestazione. L'Atalanta è una grande squadra, si sa come è venire qua. Se non fai gol, rischi. Poi il rigore è stato ingenuo. Lì è finita. Dispiace, i ragazzi hanno dato tutto. È quello che conta alla fine. Giocando così non ci saranno problemi, con le nostre qualità non ci saranno problemi".

Sull'infortunio di De Maio.

"Nuytinck è entrato bene, ma anche tutti gli altri. Ma giriamo pagina. Volevo pi intensità dalla squadra, fare questo fuori casa mi ha fatto piacere".

C'è rammarico su alcune ripartenze?

"Sì, c'è rammarico. Normale che se segni cambia tutto".

21.39 - Terminata la conferenza stampa del tecnico dell'Udinese Igor Tudor.