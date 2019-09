LIVE TMW - Udinese, Tudor: "Un punto che ci dà fiducia. Loro meglio nella ripresa"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare la pagina!

21.05 - Torna a far punti l'Udinese, che pareggia sul campo dell'Hellas Verona nel primo anticipo del turno infrasettimanale di Serie A. Il tecnico bianconero Igor Tudor è atteso a breve nella sala stampa del Bentegodi per la conferenza post-partita.

21.32 - Inizia la conferenza stampa.

Quando ha tolto Lasagna cosa voleva fare?

"Lasagna ha avuto un infortunio. Con Barak fuori volevo dare un po' di equilibrio. Il primo tempo l'abbiamo fatto noi, loro il secondo. Non siamo riusciti a concretizzare, come loro. È un punto che ci dà fiducia, pensiamo a domenica. L'Udinese non ha raccolto quello che ha meritato fino ad ora, oggi poteva andare in ogni modo, va bene questo punto".

Cosa si porta a casa di positivo?

"Dopo un buon primo tempo abbiamo sofferto. Dopo tre giorni non era facile. Si porta a casa un punto".

Dove vi hanno messi in difficoltà?

"Sui quinti andavano forte, noi facevamo fatica. C'era la soluzione di Opoku che è entrato, anche se non era il suo ruolo. Un buon secondo tempo da parte loro, noi non siamo riusciti a giocare. Quando hai il pallone non lo devi perdere subito. Volevo che Wallace desse equilibrio con Jajalo, ma non ci siamo riusciti".

La scelta di Barak?

"Volevo dargli più libertà con i tre dietro e metterli in difficoltà. Quando si perdono duelli la partita cambia. Nel primo tempo vincevamo i duelli, nel secondo hanno fatto meglio loro".

21.37 - Finisce la conferenza stampa.