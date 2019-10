LIVE TMW - Udinese, Tudor: "Vogliamo ripartire. Non siamo quelli di domenica"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Udinese deve ripartire dopo i sette gol presi contro l'Udinese e Igor Tudor, tecnico dei friulani, presenta la sfida contro la Roma consapevole di non poter sbagliare per non rischiare di andare ancora più in basso in classifica. Segui il live di Tuttomercatoweb.com a partire dalle 13, con le parole dell'allenatore in vista della gara della Dacia Arena in programma per domani alle 20.45.

Come si riparte dopo una batosta del genere?

"Abbiamo parlato poco e ci siamo assunti le nostre responsabilità. Domano vogliamo fare una bella prestazione, questo è l'obiettivo. I ragazzi sono dispiaciuti e arrabbiati, domani daranno tutto per fare bene contro la Roma".

Come sta la squadra dal punto di vista fisico?

"Le due partite in tre giorni vengono giocate sia da noi che da loro. Non cambia niente".

In gare come quella contro l'Atalanta, come si reagisce in campo?

"Quel secondo tempo non ha spiegazioni valide. I giocatori hanno fatto vedere cose importanti quest'anno e lo faranno ancora. Il secondo tempo contro l'Atalanta è stato un episodio bruttissimo ma sono convinto che la squadra non sia quella".

Come si riesce a giocare per tutta la gara come la prima mezz'ora contro l'Atalanta?

"Fino al cartellino rosso ero molto contento. Questo mi da fiducia perché quei 30 minuti sono stati ottimi. Dobbiamo ripartire da quelli e fare le nostre partite".

Che Roma si aspetta?

"Loro giocano sempre in modo molto simile dal punto di vista del gioco e dello sviluppo. Sono penalizzati dagli infortuni ma hanno una squadra molto forte, con giocatori importanti. Penso che domani non sarà facile per loro. Dzeko ha grande qualità".

Come sta Lasagna?

"Oggi nessuno sta bene ma domani dovranno essere tutti al top. Per quel che riguarda Kevin è un fuoriclasse nell'attaccare lo spazio. Quando riesce a scattare, come ha fatto con Fiorentina, inter e Milan è pericoloso. È arrivato spesso davanti al portiere ma non è riuscito a segnare".

