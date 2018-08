LIVE TMW - Udinese, Velazquez: "Buona campagna acquisti"

Fine della conferenza stampa.

Sulla concentrazione. "È calcio, è sicuro che ci siamo allenati per migliorare tutto, tatticamente e fisicamente. Prima che calciatori sono persone, pertanto aspettiamo. La squadra ha buona attitudine e qualità".

Sul Parma. "Ho visto l'ultima partita di coppa, più le amichevoli del precampionato. L'anno scorso era in B, ora arriva con molta forza e ha tanta storia. Il mio pensiero è molto positivo, se giochiamo con personalità sono sicuro al 100% che possiamo vincere".

Su Genova. "Mi dispiace moltissimo quel che è successo, mi piace parlare con oggettività quando conosco tutto... ora stanno dicendo che era possibile fermare tutta la competizione ma dipende".

Sui nuovi. "Mi piace come abbiamo lavorato, con tutti. Sono arrivati tre calciatori, è differente la situazione di qualcuno. Ekong è già pronto. D'Alessandro è cinque giorni che non si allena con normalità, non è la stessa cosa, non verrà convocato. Teodorczyk non è pronto, può essere che però venga inserito a gara in corso perché viene con noi a Parma".

Sul portiere. "Questa settimana era una situazione speciale. Ora è una situazione speciale, Scuffet aveva avuto dei problemi, Nicolas era al 100%. Ora sono tutti al massimo, penso, analizzo e decido".

Sulla forma fisica. "Se dopo il primo gol, contro il Benevento, facciamo il secondo... parliamo di un'altra storia. Tutto dipende, ad Hannover ho visto un primo tempo così così, un ottimo secondo... è una situazione globale. Non penso sia una questione fisica, ma calcistica".

Sul possibile cambio dopo la partita di coppa. "Oramai quella è andata, devo guardare quello che è passato, riflettere, ma poi lavorare. Il mio pensiero è che possiamo fare sempre meglio, in tutto. La partita non è piaciuta a nessuno, qualche modifica la faremo ma vediamo. Mi piace avere una squadra versatile".

Inizia la conferenza stampa di Velazquez. "Sono soddisfatto della campagna acquisti, mi sono confrontato con la proprietà, noi siamo d'accordo in tutto. Abbiamo parlato, tutti i giorni, è un mercato molto dinamico e sono soddisfatto con il lavoro del club. Abbiamo parlato sempre e penso che abbiamo una squadra forte, giovane, per lavorare giorno dopo giorno e per crescere in tutto. Collettivamente e individualmente, io sono soddisfatto".

Fra poco, alle 12.30, è prevista la conferenza stampa di Velazquez.