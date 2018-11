LIVE TMW - Udinese, Velazquez: "Iachini può dare la scossa. Sono sereno"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Julio Velazquez, allenatore dell'Udinese, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Empoli: "La squadra sta bene, arriva bene a questa partita. Io sono fiducioso e tranquillo, penso a lavorare e a stare con la testa sugli allenamenti, non spreco energie per altre situazioni. Il rapporto con la società è bellissimo, con il patron e il ds c'è sinergia. Parliamo di tutto, mi piace molto questo modo di rapportarsi, posso solo parlare bene".

Sull'Empoli: "Andreazzoli ha fatto un lavoro straordinario, mi è piaciuto molto. L'analisi non può prescindere dal calendario, molto diffiicile. Era una squadra con principi di gioco ben definiti. Il cambio di allenatore comporterà un cambio nei principi di gioco e di modulo. Il contesto è diverso adesso, Iachini è molto emotivo, può dare la scossa alla squadra come ha fatto a Sassuolo, ma dobbiamo guardare soprattutto a noi".

Sulla nuova convocazione di Lasagna: "Ho fatto i complimento per la seconda convocazione, così come a De Paul. Sono contento per loro. Ma la partita importante è domani".

Sul nuovo assetto dell'Empoli: "Non ci penso. Abbiamo lavorato sia pensando a una difesa a 3 che a 4 dell'Empoli. Dobbiamo lavorare su di noi, anche se mi piace analizzare la squadra avversaria. La cosa più importante è la qualità dei calciatori, poi moduli".

Sulle difficoltà dell'attacco e l'errore di Opoku contro il Milan: "Col Milan non abbiamo perso la partita per colpa di Opoku. Quando perdiamo, perdiamo tutti, quando vinciamo lo facciamo insieme. È un ragazzo che arriva da un'altra realtà, lavora bene e si impegna. Bisogna dare tempo. Sugli attaccanti, quando giochiamo contro squadre del nostro livello è più facile, contro le grandi non riesci a fare quello che vuoi. Dobbiamo migliorare, questo è il mio pensiero, mantenendo una mentalità positiva".

Sul giocatore chiave: "Per me è importante il gruppo, un giocatore da solo non vince le partite. Il calcio è uno sport di squadra, il calciatore migliora a livello individuale con l'aiuto dei compagni di squadra e dello staff".

Sulle scelte di formazione: "Non posso decidere già ora chi giocherà, dipende anche dal loro modulo. Ci potrebbe essere un cambio nella disposizione in campo".