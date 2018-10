LIVE TMW - Udinese, Velazquez: "Importante interrompere la striscia negativa"

Fonte: Inviato a Marassi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pareggio esterno per l'Udinese che interrompe la striscia negativa di quattro sconfitte consecutive. Fra pochi istanti il tecnico bianconero Julio Velazquez interverrà in conferenza per analizzare la gara del "Ferraris". Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

Un punto importante e meritato. Forse nel finale poteva osare di più?

"A me è piaciuto di più il secondo tempo. Dopo l'intervallo penso che abbiamo avuto più fame per arrivare almeno al pareggio. Penso che potevamo vincere in superiorità. Sono però contento perchè oggi era molto importante interrompere la striscia negativa. Penso che le persone del calcio italiano sapevano che avevamo un calendario difficile. Siamo una squadra giovane e che ha bisogno di fiducia. La fiducia la si fa con il gioco e col risultato. Sono contento della reazione della squadra perchè, dopo tutto questo, hanno trovato due gol pareggiando in entrambi in casi. Il valore di questo pareggio è doppio. Siamo una famiglia e sono molto felice per il punto perchè questa squadra non meritava la situazione di quattro sconfitte di fila".

Cosa ha detto negli spogliatoi?

"Abbiamo parlato. E' una situazione nostra. E' stato importante cambiare la mentalità. Siamo una squadra giovane ma con qualità. Il primo tempo siamo mancati, abbiamo aspettato molto e non siamo stati aggressivi. Nella ripresa abbiamo cambiato e giocato con personalità. Abbiamo capito bene quello di cui c'era bisogno nella partita".

Un giudizio su De Paul.

"Rodrigo è un calciatore che adesso non è arrivato al 100%, può fare una carriera bellissima. Mi piace molto, rispetto all'anno scorso è cambiato molto e grazie a questo è arrivato in Nazionale. Sono molto contento, è un gran bravo ragazzo, un ottimo calciatore e piano piano arriverà al top".

Come ha visto il Genoa?

"Mi è piaciuto molto e mi sono piaciute le parole di Juric prima della partita. Non è facile questo nel calcio. Per prima cosa il Genoa ha un bravo allenatore come persona. Il Genoa poi è una squadra molto aggressiva con tante possibilità in rosa specialmente in attacco: Piatek, Pandev, Kouamé, Medeiros, Favilli. E' una rosa che può fare una bella stagione".

Come mai la scelta del nuovo modulo?

"Non c'è un modulo fisso. Dipende da tanti fattori, alla fine per me è più importante il gruppo. Mi è piaciuto come abbiamo capito la disposizione in campo ma per me, ripeto, non c'è un modulo fisso".

Come mai ha giocato Musso?

"Ho sempre fatto la squadra titolare con il pensiero di fare il meglio per il gruppo. Abbiamo tre portieri titolari, lavorano tutti bene. Non era facile, era la prima gara in Europa per lui. L'azione del rigore è stata confusa ma ha fatto una buona partita. Per me Musso ha qualità per essere considerato per la Nazionale argentina".