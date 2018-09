LIVE TMW - Udinese, Velazquez: "Per la Lazio non sarà facile affrontarci"

Premi F5 per aggiornare la pagina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vigilia di campionato per l'Udinese, attesa domani dalla sfida di campionato contro la Lazio. A prendere la parola in conferenza stampa è il tecnico dei friulani, Julio Velazquez. Segui il LIVE di Tuttomercatoweb.com!

Sull'esame Lazio, il più importante della stagione: "Giochiamo contro una squadra molto forte, una rosa ampia piena di giocatori di livello. Fiorentina, Samp e Torino, già affrontate, sono comunque molto forti. Per noi non sarà facile, ma nemmeno per la Lazio. Arriviamo bene a questa gara".

Sull'umore della squadra dopo la vittoria di Verona: "Ho visto una squadra con molto entusiasmo, con personalità e fiducia, ma è una cosa normale. L'importante è lavorare sempre con normalità e il pensiero alla prossima partita. Questa settimana è particolare, con molte gare ravvicinate, quindi è importante l'equilibrio e la mentalità".

Sulle condizioni della rosa: "Nel pomeriggio dopo l'allenamento vedrò la condizione dei miei giocatori e deciderò chi è più pronto per giocare".

Ancora sulla Lazio: "Giochiamo contro una squadra dinamica. Sappiamo bene come giocano, la Lazio punta sempre alla porta avversaria. Di più però non posso dire su come giocheremo, non mi piace rivelare troppo agli avversari. Ovviamente dovremo tenere conto della loro tendenza ad arrivare al limite dell'area di rigore con molti giocatori. Però, ripeto, noi siamo in un'ottima condizione. Ho fiducia massima nei miei giocatori. per me sono i migliori del mondo".

Sugli ottimi numeri della difesa: "E' importante non prendere gol ed è importante non prenderne. Serve l'equilibrio, non solo il pensiero della fase difensiva e offensiva. Giocare in casa contro la Lazio è differente rispetto a giocare col Chievo in trasferta".

Su Barak: "Adesso è pronto per giocarsi il posto in squadra. Si allena bene, con ottima mentalità, nell'ultima gara ha giocato 3-4 minuti nel migliore dei modi. Non so se ha ancora i 90 minuti nelle gambe, ma credo possa iniziare del primo minuto. Dopo l'allenamento del pomeriggio avrò le idee più chiare".

Sulle possibili cambi di formazione: "Prima bisogna verificare come stiamo noi dopo una gara intensa come quella di Verona. Oggi pomeriggio l'allenamento sarà decisivo. Qualche modifica nell'11 titolare ci sarà sicuramente".

Sugli 8 punti in classifica: "L'inizio di stagione è buono, considerando i tanti cambi in estate, con giocatori da altri campionati e considerando anche la rosa molto giovane. Prima dei punti in classifica, però, per me è importante quello che vedo ogni giorno: una squadra coesa, con giocatori che si allenano assieme e si aiutano. Mi interessa il lavoro e la mentalità, e di questi sono molto soddisfatto. Bene gli 8 punti, bene le vittorie, ma dobbiamo sempre pretendere di più avere fame di vittorie: fin dalla gara di domani contro la Lazio".

Sul ko di Balic: "Ha subito un colpo, ancora non sta bene. Serve tempo per valutare l'infortunio ma sicuramente per la Lazio non sarà disponibile".

13.19 - Termina la conferenza stampa del tecnico Julio velazquez.