Fonte: dal nostro inviato a Empoli

10.00 - Squadra in palestra - L'Empoli è adesso al lavoro in palestra all'interno del Castellani. Dirigerà poi la seduta il secondo Lazzini, coadiutiuvato da Muzzi e Aliboni, tutti disponibili tranne il lungodegente Mchedlidze e Diks, vittima di un'infiammazione al ginocchio. Rientrato dalla Nazionale il difensore Rasmussen, ancora impegnati con le rappresentative invece Bennacer, Krunic, Veseli, Nikolaou, Traoré e Dragowski.

09.30 - Un giorno con l'Empoli - Una società modello. Riferimento da lunghi anni per i settori giovanili, per la crescita dei talenti. Per scovare anche allenatori, oltre che calciatori. Sabato alle ore 18, gli azzurri sfideranno la Juventus che sarà senza Cristiano Ronaldo dopo l'infortunio patito nella serata di ieri. Tuttomercatoweb.com è al Castellani per raccontare la giornata della formazione di Aurelio Andreazzoli.