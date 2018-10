LIVE TMW - Under 21, Di Biagio: "Dobbiamo essere più concreti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

20.30 - Terminata la sfida contro la Tunisia, il commissario tecnico dell'Under 21 Luigi Di Biagio analizza il ritorno al successo degli Azzurini, oggi in grado di dimenticare il recente ko contro il Belgio e fornire una prova convincente. Queste le parole del tecnico in conferenza stampa dal Menti: "Ho visto continuità di gioco soprattutto nel primo tempo. Per assurdo abbiamo giocato meglio con il Belgio. La cosa migliore è l'atteggiamento dei ragazzi nel primo tempo, dobbiamo essere più cattivi negli ultimi 30 metri. Non capitano molte occasioni da gol contro squadre blasonate, dobbiamo essere bravi a concretizzare.

Sul modulo: "Questa squadra è abituata a giocare sia col 4-4-2 che con il 4-3-3. Con l'infortunio di Vido ho voluto dare sostanza in mezzo al campo. Le condizioni di Vido? Dovrebbe essere solo una contusione, speriamo che non sia niente di grave".

Sulle nazionali: "Abbiamo idee diverse, tutti ci chiedono di vincere ma la nostra vittoria più grande e far crescere i nostri ragazzi. Ovviamente vogliamo vincere, quindi se ci riusciamo è la ciliegina sulla torta. Con le varie giovanili arriviamo sempre fra le prime 3-4 di Europa e del Mondo. I ragazzi nella Nazionale maggiore stanno giocando. Io guardo sia la Nazionale A che l'Under 20, perché se Mancini attinge all'under 21 io devo guardare sotto. A giugno tireremo le somme. Cercheremo di riportare qualche giocatore, ma quando vedi giocatori come Cutrone, Chiesa, Barella e Pellegrini con la Nazionale maggiore, non puoi fare altro che essere felice, perché vuol dire che le tue scelte, quando avevano 15 anni, sono giuste".

Su Parigini: "Prestazione positiva, ma sicuramente Vittorio può fare molto di più"

Su Zaniolo: "Può giocare come trequartista o come interno nel 4-3-3, ma non nel rombo"