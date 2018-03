LIVE TMW - Under 21, Evani: "Preso un gol strano, Vido è in gran forma"

Diretta su TuttoMercatoWeb.com. Premere F5 per aggiornare la pagina!

20.44 - Inizia la conferenza stampa di Alberico Evani, tecnico dell'Under 21 italiana, dopo il pari di Perugia contro la Norvegia: "Alberto Cerri ha fatto una buona partita come tutti i suoi compagni, peccato per i gol che non siamo riusciti a fare, il risultato è la nota negativa. Alberto ha fatto bene, ma può fare di più. In stagione è diventato quasi un rifinitore più che un bomber".

Parigini e Mancini le sono piaciuti?

"Parigini è partito benissimo, ha sfiorato il gol e ha corso tanto. Mancini con Romagna è stato il pilastro difensivo".

Cosa è piaciuto di più e meno in questa partita?

"L'atteggiamento iniziale è stato molto positivo, mentre nella ripresa siamo entrati meno concentrati rispetto al primo tempo e abbiamo rischiato. Il gol subito è stato strano, ma la reazione mi ha soddisfatto".

Vido può giocare anche dal primo minuto?

"E' un giocatore che sta bene, nel 4-3-3 giocare come prima punta è un sacrificio per lui, oggi è entrato come esterno e si è meritato il gol".

Abbiamo visto un'Italia matura: le è piaciuta?

"I ragazzi li conosco bene, ero al mio esordio è vero e sognavo una partita bella e una vittoria. Non è arrivata e mi accontento di una discreta prestazione".

20.48 - Termina qui la conferenza stampa del nuovo ct Evani.