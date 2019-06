LIVE TMW - Under21, Tonali: "Futuro? Preferisco restare in Italia"

Fonte: Dall'inviato a Formello, sede del ritiro dell'Italia U21 prima dell'Europeo

13.15 - C'è attesa nella sala stampa di Formello, centro sportivo della Lazio e sede del ritiro dell'Italia U21, per la conferenza di Sandro Tonali. Il centrocampista del Brescia, al centro di tante voci di mercato, parlerà ai giornalisti presenti alle 13.30.

Ore 13.34 - Inizia la conferenza stampa: "Fare gruppo è la base, ci conosciamo tutti. La cosa positiva è che non si stanno formando piccoli gruppo all'interno di quello grande, siamo tutti uniti. Le mie aspettative? Ho molta fiducia, voglio fare il meglio possibile, poi le partite sono imprevedibili. Abbiamo le caratteristiche e dei punti di forza fenomenali, si può fare di tutto in quest'Europeo. Dipenderà dalla testa che abbiamo e da come scenderemo in campo".

Sei più simile a Pirlo o Corini?

"Bella domanda, non saprei. Sicuramente è un bel paragone con entrambi. Le caratteristiche con Pirlo sono più esterne. Il mister quest'anno mi ha dato tanti consigli, sia dentro che fuori dal campo. Lo ringrazio per quello che mi ha dato e potrà darmi ancora. Il salto di qualità? Non so se sia pronto, Corini mi ha sempre detto parole per il mio bene, non per altri interessi. Lo apprezzo molto, i suoi consigli sono veri. È andato tutto così veloce, due anni e mezzo fa giocavo in primavera".

Ti aspettavi che l'Italia U20 andasse così lontano nel Mondiale?

"Sì, li conosco bene e sono forti. Non mollano mai, poi col ct Nicolato non si può perdere. Faccio i complimenti a Pinamonti, ci vuole coraggio per fare un cucchiaio al Mondiale".

Sul ruolo:

"Ora come ora mi sento più centrocampista centrale che mezz'ala".

Cosa significa vestire l'azzurro?

"Sono tante le emozioni. Quando giochi per l'Italia significa che tutto il paese ti sta guardando. Mi sento di non poter giocare male, è una cosa bellissima che non in molti possono fare. È una fortuna, tutti i bambini da piccoli lo sognano".

Il tuo idolo da piccolo?

"Mi ispiravo a Gattuso, per la forza e l'intensità che metteva in campo".

Ti vedi più in un grande club italiano o straniero?

"Sto parlando molto con la mia famiglia su questo, è una scelta che deve essere condivisa. La mia idea è sempre stata quella di giocare in Italia, poi non posso sapere il futuro. Mi vedo in un club del nostro paese".

Ore 13.46 - Finisce la conferenza stampa di Sandro Tonali