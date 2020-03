LIVE TMW - Valencia-Atalanta, le ultime sulla gara di Champions. Nerazzurri ko in Youth League

live Valencia-Atalanta, le ultime sulla gara di Champions. Nerazzurri ko in Youth League

Il grande giorno è arrivato: questa sera l'Atalanta di Gian Piero Gasperini andrà a far visita al Valencia per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. All'andata gli orobici s'imposero con un perentorio 4-1 sugli uomini di Celades a "San Siro". Al "Mestalla" però non saranno presenti tifosi sugli spalti: l'allarme Coronavirus ha travalicato i confini italiani e anche in Spagna sono state attivate misure contenitivo che coinvolgono persino la Champions League. Segui, come di consueto, il live di avvicinamento di TMW alla sfida (fischio d'inizio alle ore 21:00) con le voci, gli aggiornamenti di formazione e tutte le curiosità!

17.38 - Youth League: l'Atalanta si fa rimontare due volte, il Lione vince ai rigori - Si chiude sul neutro di Coverciano l'avventura in Youth League dell'Atalanta di mister Brambilla. Una beffa arrivata prima nel finale, con il gol in pieno recupero da parte del Lione, poi ai calci di rigore: Roberto Piccoli, protagonista del match con una doppietta, non è riuscito a superare per la terza volta Margueron. Trionfa il Lione dagli undici metri, i nerazzurri salutano la competizione dopo il primo posto ottenuto nella fase a gironi. Di seguito il tabellino della gara:

ATALANTA - LIONE 3-3 (6-8 d.c.r.)

MARCATORI: 20' Piccoli (A), 30' Cambiaghi (A), 33' Gouiri (L), 47' Duku (L), 81' Piccoli (A), 94' Cherki (L)

ATALANTA (4-3-3): Gelmi; Ghislandi, Okoli, Heidenreich, Ruggeri; Gyabuaa (dal 96' Kobacki), Guth, Cortinovis (dal 91' Finardi); Traoré, Piccoli, Cambiaghi (dal 95' Brogni). A disposizione: Dajcar, Bergonzi, Milani, Sidibe. Allenatore: Massimo Brambilla

LIONE (3-4-3): Margueron; Kalulu, Diomande, Lukeba (dal 68' Gusto); Altikulac (dall'85' Barcola), Da Silva, Pontet (dal 79' Benaissa), Bard; Duku (dal 79' Wissa), Cherki, Gouiri. A disposizione: Ousmane, Felix, Bonnet. Allenatore: Eric Hely

Arbitro: Fran Jovic (CRO)

Ammoniti: Pontet (L), Guth, Cambiaghi (A)

17.14 - Mestalla a porte chiuse. Nell'impianto circa 250 persone - In un Mestalla che questa sera sarà chiuso per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League fra Valencia e Atalanta Tuttosport ha fatto i conti su quanti effettivamente saranno i presenti all’interno dello stadio spagnolo. Oltre alle due formazioni, con rispettivi staff (circa 50 persone complessive), si aggiungono i dipendenti dell’emittente televisiva di riprendere l’incontro e trasmetterlo in giro per il mondo (70 addetti), i dirigenti delle due società, la squadra arbitrale VAR compreso, il personale UEFA, gli addetti allo stadio, la sicurezza e il personale medico. Per un conteggio complessivo che arriva a 250 persone.

16.30 - Valencia, Guedes più di Cheryshev - Poche novità per Celades, che tenterà una complicatissima rimonta dopo il 4-1 dell'andata. Il modulo resta lo stesso, con due linee da quattro, ma non per questo difensivo. In avanti favorito il portoghese Guedes su Cheryshev per fare coppia con Gameiro, con Rodrigo presumibilmente impiegato a gara in corso. In difesa torna Florenzi ma anche lui dovrebbe partire dalla panchina in favore di Wass.

Valencia (4-4-2) probabile formazione: Cillessen; Wass, Mangala, Diakhaby, Gayà; Kondogbia, Soler, Parejo, Torres; Guedes, Gameiro. All. Celades.

15.00 - Marca e le immagini "insolite". Il saluto col gomito dell'Atalanta all'arrivo a Valencia - Un'immagine sempre meno insolita: saluti con il gomito prima dell'allenamento dell'Atalanta, che nel centro sportivo del Levante prepara il ritorno degli ottavi di finale di Champions contro il Valencia. Nell'immagine tratta da un video postato dal quotidiano spagnolo Marca, infatti, si vede l'intera squadra (dirigenti compresi col Direttore generale Umberto Marino) scendere dal pullman e salutare con il gomito Luca Donati (Direttore Marketing internazionale del Levante), evitando la stretta di mano come imposto dall'emergenza Coronavirus.



Una imagen insólita hace solo unos días... ahora cada vez menos: saludos con el codo antes del entrenamiento del @Atalanta_BC en el campo del @LevanteUD 📹 @RMValencia pic.twitter.com/ljIud5KDz6 — MARCA (@marca) March 10, 2020

14.25 - Youth League, le formazioni ufficiali - Sono ufficiali le formazioni di Atalanta-Lione, ottavi di finale della Youth League in programma alle ore 15 sul campo Bearzot del Centro Tecnico Federale di Coverciano. Di seguito gli schieramenti completi:

Atalanta (4-3-3): Gelmi; Ghislandi, Okoli, Heidenreich, Ruggeri; Gyabuaa, Guth, Cortinovis; Traoré, Piccoli, Cambiaghi. A disposizione: Dajcar, Bergonzi, Brogni, Milani, Finardi, Sidibe, Kobacki. Allenatore: Massimo Brambilla

Lione (3-4-3): Margueron; Kalulu, Diomande, Lukeba; Altikulac, Da Silva, Pontet, Bard; Duku, Cherki, Gouiri. A disposizione: Ousmane, Gusto, Felix, Bonnet, Benaissa, Barcola, Wissa. Allenatore: Eric Hely

13.17 - Youth League in campo a Coverciano - Tutto confermato. La gara tra le formazioni giovanili di Atalanta e Lione - valida per gli ottavi di finale di Youth League - si giocherà regolarmente questo pomeriggio, alle 15, sul campo neutro di Coverciano (Firenze). A ribadirlo è la francese RMC Sport, che sottolinea come lo stesso Lione abbia ricevuto nelle ultime ore conferme sullo svolgimento della partita che avrebbe dovuto giocarsi lo scorso 3 marzo. Per lo spostamento - si apprende - la società ha noleggiato un aereo privato per trasportare i 19 giocatori della rosa.

13.01 - Le immagini della rifinitura - Ultimi accorgimenti per la squadra di Gasperini in vista della sfida di stasera. Nelle immagini della società, ecco i giocatori nerazzurri sostenere la rifinitura:



12.24 - Il Sindaco di Bergamo "tifa" Atalanta - Nel giorno di Valencia-Atalanta di Champions League che potrebbe regalare alla Dea la prima clamorosa qualificazione ai quarti di finale della massima competizione continentale per club, La Gazzetta dello Sport ospita sulle sue pagine un pezzo a firma Giorgio Gori, sindaco di Bergamo. Eccone un estratto: "[…] Non importa che lo stadio vuoto e le porte chiuse tolgano di fatto il vantaggio del fattore campo al Valencia. Ci rode lo stesso perché noi avremmo voluto esserci, in Spagna, a Mestalla, a tifare i nerazzurri. Oggi forse più che mai. Al di là del risultato. Perché lo abbiamo sempre sognato, di essere qui per un ottavo di finale di Champions, a tifare nerazzurro. Partiamo da quel 4-1 dell’andata, a San Siro: una notte indimenticabile, macchiata solo dal quel golletto che ci siamo fatti fare dopo aver dato quattro gol agli spagnoli. Con quel calcio tutto gasperiniano, fatto di allegria e velocità, quel marchio di fabbrica con il quale ormai andiamo con orgoglio nel mondo del pallone che conta.

Torneremo allo stadio, spero il più presto possibile, quando questo periodo assurdo sarà passato. Intanto confidiamo nella nostra Dea: è stato bello arrivare fin qui, ma non vogliamo fermarci qui. Che ci faccia vivere una notte straordinaria, in questo periodo di cui fatichiamo a vedere il senso. Non ci farebbe solo piacere, ne abbiamo forse un po’ bisogno. […]”

11.58 - Tifosi del Valencia attesi fuori dal Mestalla - Le porte del Mestalla saranno chiuse questa sera per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra il Valencia, padrone di casa, e l’Atalanta. I tifosi boquerones però hanno deciso di non far mancare il loro supporto alla squadra nonostante l’emergenza Coronavirus che incombe anche sulla Spagna. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti è stato fissato per le 19.30 il ritrovo dei tifosi di casa per accogliere il pullman della squadra di Albert Celades.

Ore 11.13 - Valencia-Atalanta, le divise del match di questa sera - Atalanta con la consueta maglietta nerazzurra, pantaloncini bianchi e calzettoni neri; Valencia in maglia bianca, pantaloni neri e calzettoni bianchi. A meno di novità dell’ultimo minuto saranno queste le divise che Atalanta e Valencia utilizzeranno questa sera al Mestalla per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Completo arancione, invece, per l’estremo difensore della Dea, mentre sarà verde quello dei padroni di casa. Squadra arbitrale, infine, in maglia gialla e pantaloncini neri.

Ore 10.34 - Le chance qualificazione dell'Atalanta - Il 4-1 dell’andata ottenuto dall’Atalanta contro il Valencia a San Siro è un risultato che garantisce un buon margine per la qualificazione degli orobici ai quarti di finale di Champions League. Gli spagnoli, però, puntano alla rimonta e per riuscire in un’impresa che avrebbe del clamoroso servirà davvero una partita pressoché perfetta. Il Valencia, infatti, riuscirebbe ad eliminare gli uomini di Gian Piero Gasperini solo con un 3-0 o una vittoria con 4 gol di scarto. In caso di 4-1 invece andranno in scena supplementari ed eventuali rigori.

Ore 10.03 - Rifinitura della Dea - Inizierà fra pochi minuti l'allenamento di rifinitura questa mattina per l'Atalanta in vista del match di questa sera al Mestalla. Da capire se emergeranno novità circa la formazione che affronterà il Valencia alle ore 21.

Ore 10.00 - La probabile formazione dell'Atalanta - Scelte obbligate in difesa per Gian Piero Gasperini che non avrà a disposizione Toloi. Il terzetto a protezione della porta di Gollini sarà composto da Caldara, Palomino e Djimsiti. Gli esterni invece saranno Hateboer e Gosens con De Roon sicuro di una maglia dal primo minuto. Al fianco dell’olandese giocheranno uno fra Freuler e Pasalic. Nel caso il primo vincesse il ballottaggio, il croato verrebbe alzato alle spalle delle due punte Ilicic e Gomez mentre in caso di arretramento in mediana dell’ex Milan e Monaco, il Papu agirebbe alle spalle di Ilicic e Zapata.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Caldara, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Gomez, Ilicic. Allenatore: Gasperini.