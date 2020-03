LIVE TMW - Valencia-Atalanta, tifosi spagnoli attesi nel pomeriggio fuori dal Mestalla

live Valencia-Atalanta, tifosi spagnoli attesi nel pomeriggio fuori dal Mestalla

Il grande giorno è arrivato: questa sera l'Atalanta di Gian Piero Gasperini andrà a far visita al Valencia per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. All'andata gli orobici s'imposero con un perentorio 4-1 sugli uomini di Celades a "San Siro". Al "Mestalla" però non saranno presenti tifosi sugli spalti: l'allarme Coronavirus ha travalicato i confini italiani e anche in Spagna sono state attivate misure contenitivo che coinvolgono persino la Champions League. Segui, come di consueto, il live di avvicinamento di TMW alla sfida (fischio d'inizio alle ore 21:00) con le voci, gli aggiornamenti di formazione e tutte le curiosità!

11.58 - Tifosi del Valencia attesi fuori dal Mestalla - Le porte del Mestalla saranno chiuse questa sera per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra il Valencia, padrone di casa, e l’Atalanta. I tifosi boquerones però hanno deciso di non far mancare il loro supporto alla squadra nonostante l’emergenza Coronavirus che incombe anche sulla Spagna. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti è stato fissato per le 19.30 il ritrovo dei tifosi di casa per accogliere il pullman della squadra di Albert Celades.

Ore 11.13 - Valencia-Atalanta, le divise del match di questa sera - Atalanta con la consueta maglietta nerazzurra, pantaloncini bianchi e calzettoni neri; Valencia in maglia bianca, pantaloni neri e calzettoni bianchi. A meno di novità dell’ultimo minuto saranno queste le divise che Atalanta e Valencia utilizzeranno questa sera al Mestalla per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Completo arancione, invece, per l’estremo difensore della Dea, mentre sarà verde quello dei padroni di casa. Squadra arbitrale, infine, in maglia gialla e pantaloncini neri.

Ore 10.34 - Le chance qualificazione dell'Atalanta - Il 4-1 dell’andata ottenuto dall’Atalanta contro il Valencia a San Siro è un risultato che garantisce un buon margine per la qualificazione degli orobici ai quarti di finale di Champions League. Gli spagnoli, però, puntano alla rimonta e per riuscire in un’impresa che avrebbe del clamoroso servirà davvero una partita pressoché perfetta. Il Valencia, infatti, riuscirebbe ad eliminare gli uomini di Gian Piero Gasperini solo con un 3-0 o una vittoria con 4 gol di scarto. In caso di 4-1 invece andranno in scena supplementari ed eventuali rigori.

Ore 10.03 - Rifinitura della Dea - Inizierà fra pochi minuti l'allenamento di rifinitura questa mattina per l'Atalanta in vista del match di questa sera al Mestalla. Da capire se emergeranno novità circa la formazione che affronterà il Valencia alle ore 21.

Ore 10.00 - La probabile formazione dell'Atalanta - Scelte obbligate in difesa per Gian Piero Gasperini che non avrà a disposizione Toloi. Il terzetto a protezione della porta di Gollini sarà composto da Caldara, Palomino e Djimsiti. Gli esterni invece saranno Hateboer e Gosens con De Roon sicuro di una maglia dal primo minuto. Al fianco dell’olandese giocheranno uno fra Freuler e Pasalic. Nel caso il primo vincesse il ballottaggio, il croato verrebbe alzato alle spalle delle due punte Ilicic e Gomez mentre in caso di arretramento in mediana dell’ex Milan e Monaco, il Papu agirebbe alle spalle di Ilicic e Zapata.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Caldara, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Gomez, Ilicic. Allenatore: Gasperini.