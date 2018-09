LIVE TMW - Valencia, Marcelino: "Juve fortissima, in campo senza paura"

Fonte: Inviato a Valencia

16.55 - Grande attesa a Valencia per l’esordio stagionale in Champions League, prima assoluta contro la Juventus. A breve il tecnico dei Pipistrelli, Marcelino, accompagnato come di consueto da un calciatore, presenterà la gara in conferenza stampa.

17.17 - Conclusa la conferenza stampa di Dani Parejo, ecco Marcelino: "La Juventus è la squadra italiana più forte, ha il suo stile e la Juve è una squadra molto competitiva, che vuole vincere. È una delle principali candidate a vincere la Champions".

Cosa pensa di Allegri?

"È un allenatore che è arrivato due anni su quattro in finale di Champions, affronteremo uno degli allenatori più forti d'Europa. I calciatori sono la parte principale di questo sport, possiamo dare importanza alla tattica o meno".

Prima, seconda, terza forza: qual è il ruolo del Valencia nel girone?

"Noi vogliamo giocare ogni partita per vincere. Sappiamo il potenziale delle squadre che dobbiamo affrontare, però è ovvio che vogliamo passare questa fase della Champions. Pensiamo a battere la Juve, poi penseremo al resto delle partite. Non rinunciamo a nulla".

Cosa farete per fermare Cristiano Ronaldo?

“Abbiamo affrontato spesso Cristiano, non dobbiamo avere paura. E la sua presenza non cambierà il nostro atteggiamento, penseremo a una prestazione collettiva e se riusciremo a limitarlo ovviamente saremo più vicini alla vittoria. Ci preoccupa più il potenziale complessivo della Juventus".

Domani sarà una partita speciale anche per lei, alla vigilia cosa prova?

"È un orgoglio partecipare alla Champions come allenatore del Valencia. Poi una volta iniziata la partita penseremo solo a quella, a cercare di dare il massimo in campo".

Il Valencia non ha ancora vinto in campionato, come affronta la Champions?

"Parliamo di due competizioni completamente diverse, dobbiamo affrontare questa con la massima voglia. Abbiamo fatto di tutto per poterci godere questo momento, affronteremo la partita con la massima ambizione e il massimo livello competitivo possibile. Non dobbiamo sovraccaricarci in vista di queste partite, vogliamo vivere la partita e vogliamo goderci il Mestalla, dando il massimo nei 90 minuti".

Come si ferma la Juve?

"Hanno tanti punti di forza, è una squadra paziente che sa aspettare il suo momento e sa approfittare degli errori dell'avversario. Dobbiamo cercare di non farne e cercare di mettere in difficoltà la difesa bianconera. Dobbiamo attaccare con velocità e con intensità. Domani dobbiamo dare il massimo sia come squadra che come singoli".

Ha già deciso come giocherà?

"Non ancora, questa sera ci sarà un altro allenamento per valutare lo stato fisico e mentale dei calciatori. Dopo la sessione di stasera potremo fare delle valutazioni e prendere una decisione. È una partita che sarà dispendiosa ma che è anche affascinante".

Ha un quadro di rotazioni tra i giocatori in mente?

"Magari un cerchio (ride, ndr). Da settembre a gennaio ci sono quattro mesi, abbiamo una squadra più competitiva dell'anno scorso e prenderò ovviamente delle decisioni anche in base a quello che succede. Domani metterò in campo la miglior squadra possibile, ma lo farò sempre. Non voglio fare rotazioni tanto per farne. I cambi che farò non saranno legati alla partita successiva".

Kondogbia out, Coquelin non al meglio: come si limita la muscolosità del centrocampo della Juve?

"Conterò su quelli che ho, è ovvio. Dovremo supplire a questa mancanza di forza negli uno contro uno, a volte li vinceremo e a volte no. Dobbiamo cercare di far sì che la Juventus sia "scomoda" in campo e poi quando avremo il pallone dovremo cercare di fare il nostro gioco. Siamo convinti che faremo una buona partita. Giocare queste gare è quello che vogliamo tutti, non vediamo l'ora di farlo".

Pensa a un cambio dal 4-4-2?

"No".

Come sta Garay?

“Garay non sarà disponibile. Non si è allenato questa mattina, la speranza è che possa tornare a breve”.

Sulla differenza tra campionato e Champions.

"Non dobbiamo confonderci tra le due competizioni. Sono diverse, vogliamo fare bene in Champions senza distrarci in Liga: lì dobbiamo migliorare, è ovvio. Però questa è una competizione diversa, di sei partite nella fase a gironi. Non dobbiamo mischiare le due cose. L'obiettivo è andare avanti, non fare confusione: dovremo essere bravi".

In difesa chi giocherà?

"Tutti i giocatori a disposizione potrebbero giocare. Diakhaby ha giocato in Champions, Murillo sembrava che avesse una lesione ma non è così e potrà giocare".

Si conclude qui la conferenza stampa di Marcelino.