LIVE TMW - Valencia, Marcelino: "La Juve è al livello di Barça e Real Madrid"

Dopo la sconfitta contro la Juventus, che ha deciso l'eliminazione dalla Champions League con un turno d'anticipo per il Valencia, parla in conferenza stampa il tecnico della formazione spagnola, Marcelino Garcia Toral. Gli spagnoli, adesso, sono in Europa League. "Siamo tristi per come è andata, per essere fuori dalla Champions ma orgogliosi di essere stati qui. La Juventus nel secondo tempo ha spinto tanto all'inizio, ha un giocatore straordinario come Ronaldo e da lui è nato il gol. Ripeto: la squadra ha dato tutto, ha dimostrato di essere competitiva, contro una delle principali contendenti al titolo finale per la Champions League. Sono orgoglioso del livello mostrato dalla squadra".

Sugli errori fatti. "Penso sempre si possa fare meglio: meritavamo di vincere a Manchester, abbiamo giocato male il secondo tempo a Berna, per il resto abbiamo giocato in modo puntuale. Il calcio è così, segnare allo scadere, vincere una partita come ha fatto qui lo United per un errore del rivale. Si cresce soltanto giocando gare così".

Sull'Europa League. "Quando la disputeremo, vorremo sicuramente passare la prima, poi la seconda eliminatoria e arrivare più in fondo possibile".

Sulla gara di oggi. "Abbiamo giocato molto meglio rispetto all'andata, poi fai quel che ti permette di fare il rivale. La Juve ha preso due gol contro il Manchester allo scadere, sono super competitivi".

Su Kondogbia. "Non ha avuto continuità dopo gli infortuni. Ha qualche problema, sono certo che farà meglio presto e tornerà quello che conosciamo: è un grande calciatore, una persona straordinaria, tornerà presto ai suoi livelli".

Sul gol di Fellaini. "L'ha segnato aiutandosi con la mano? Sì, me lo hanno detto ma il calcio è così. Una squadra come lo United ha fatto sei punti nel recupero. È' il calcio, no? Anche in Champions, chiaramente, servirebbe il VAR, in una competizione così grande, la più grande e importante del mondo".

Sulla Juve vincitrice in Champions. "L'Atletico Madrid ha giocato due finali di Champions negli ultimi anni, no? La Juve ha dimostrato di poter eliminare il Real Madrid. Adesso ha più esperienza, con Cristiano Ronaldo: è al livello di Real Madrid e Barcellona. Come esperienza, livello fisico e qualità tecnica, ha tutto per competere con ogni squadra in Europa".