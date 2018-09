LIVE TMW - Valencia, Parejo: "Juve tra le principali candidate alla Champions"

Fonte: Inviato a Valencia

17.05 - Primo a parlare in casa Valencia è il capitano Dani Parejo.

Juventus favorita per la Champions?

"Sicuramente la Juve è una grandissima squadra, è una delle favorite per la Champions. Lo ha dimostrato negli ultimi quattro anni, non so quale sia l'ordine tra Juve, Barcellona, Real e City. Però sappiamo che affronteremo una grande squadra che ci porterà a fare una partita difficile".

Che sensazioni ha lo spogliatoio?

"Buona, positiva, con tanta voglia. Il Valencia torna in Champions League, lottiamo ogni anno per esserci. Affrontiamo un rivale complicato, una grande squadra però giochiamo in casa e con l'affetto di tutti. Penso che ci siano argomenti a sufficienza per inseguire i tre punti".

Inizio di stagione complicato.

"È vero, non è il migliore possibile. Però la verità è che molte squadre importanti della Liga stanno perdendo punti. Io e gli altri ragazzi siamo convinti che la situazione cambierà, per come ci alleniamo e come lottiamo ogni giorno. Penso che abbiamo una squadra fantastica a livello calcistico e personale. La cosa più importante è iniziare questa competizione e pensare alla prima partita. Giocheremo con tanta voglia di vincere, davanti al nostro pubblico. È una partita affascinante, per noi e per i tifosi".

Si è parlato tanto del rinnovo di contratto.

"Quello che posso dire è che sono felice e contento, la mia famiglia qui si trova molto bene, io mi sento valorizzato dai miei compagni, dai tifosi e dalla società. Voglio stare tantissimi anni qui, sono felice qui".

Ritrovate Cristiano Ronaldo.

"Pensiamo alla partita, penso che il suo ritorno in Spagna e che giochi contro una squadra spagnola sia più interessante per voi giornalisti che per noi. Negli ultimi anni in Champions ha fatto cose impressionanti, lo conosciamo benissimo e la Juve ha una squadra fortissima, in cui lui è importantissimo. La verità è che imposteremo la partita cercando di limitare le sue qualità. Sappiamo quanto sia forte e quanta qualità abbia".

È l'anno del centenario del Valencia, domani ci sarà tantissima gente al Mestalla.

"Noi faremo. il massimo. Credo che sia un anno felice per tutti, ma penso che quando entreremo in campo sarà secondario. Spero che la gente si diverta, sono partite uniche con un'atmosfera fantastica":

L'anno scorso il centrocampo Kondogbia-Parejo funzionava benissimo. Come sta andando la vostra stagione?

"Stiamo iniziando, vogliamo fare meglio e credo che nella Liga ci siano tante squadre che lotteranno per il nostro stesso obiettivo. Non mi preoccupa questo avvio, vogliamo fare un anno straordinario e portare il Valencia a lottare per essere alle spalle dei campioni. Quando i risultati non sono quelli che uno spera si tirano fuori sempre certe conclusioni, io mi sto trovando bene e mi sento bene".

Si conclude qui la conferenza stampa di Parejo.