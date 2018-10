LIVE TMW - Valverde: "Ottima vittoria. Siamo vicini agli ottavi"

Fonte: Dal nostro inviato a Barcellona, Lorenzo Di Benedetto

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico del Barcellona, Ernesto Valverde, ha parlato in conferenza stampa dopo la sfida contro l'Inter: "Dovevamo spingere molto oggi, perché mancava Messi e nella mente di tutti c'era ben chiara questo. Non volevamo far controllare il gioco all'Inter perché sarebbero stati molto pericolosi. Parliamo di una squadra offensiva e siamo riusciti a limitarli e contenerli. Il risultato è frutto di questo".

Arthur è stato applaudito. Vidal fischiato. Cosa ne pensa?

"Il primo sta giocando molto bene, questo è molto positivo. I fischi erano per la sua uscita ma non voglio certo rischiarlo".

Cosa ha pensato al gol di Rafinha?

"Niente, si muove sempre bene, è generoso e pensavo potesse andare bene oggi. E' stato così".

E' stata la miglior partita dell'anno?

"Non lo so, anche contro il Tottenham abbiamo giocato molto bene. Abbiamo 9 punti, 8 di vantaggio sulla terza e questo è un vantaggio. Abbiamo avuto momenti negativi nel corso della stagione ma in Champions stiamo facendo molto bene".

Queste due vittorie danno lo slancio in vista del Clasico?

"Vincere queste sfide era fondamentale, adesso ci concentriamo sul Real. Il loro momento non ci interessa visto che in gare come queste si azzera tutto. Non avremo nessun vantaggio, dobbiamo giocare come oggi. Da squadra".

Come si fa a rendere tutti felici, anche quando non giocano?

"Tutti vogliono giocare ma alla fine qualcuno deve restare fuori. Sono stato anche io giocatore e lo so. Vidal ha molto entusiasmo, non guarda indietro ma pensa solo ad andare all'attacco".

Si aspettava di può dall'Inter?

"Sono una grande squadra ma il fatto che non abbiano giocato bene è stato un nostro merito, non un loro demerito. Abbiamo giocato sempre nella loro metà campo, tranne all'inizio del secondo tempo. Abbiamo giocato bene".

L'assenza di Nainggolan si è fatta sentire?

"Parliamo di un giocatore molto importante, riesce a pressare molto alto. A loro mancava lui, a noi però mancava Messi".