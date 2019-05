LIVE TMW - Valzer delle panchine: l'Udinese conferma Tudor per il 19/20

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

Ha inizio la settimana decisiva sul fronte allenatori. Tanti i cambi attesi nei prossimi giorni e TMW seguirà tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

19.28 - Panchina Udinese, arriva la conferma ufficiale per Tudor - Igor Tudor continuerà ad essere l'allenatore dell'Udinese, che lo ha annunciato tramite il proprio sito ufficiale pochi minuti fa (Clicca qui per approfondire)

18.45 - Panchina Juventus, Pochettino rimanda a dopo la finale - Il tecnico del Tottenham nel mirino della Juventus, Mauricio Pochettino, ha parlato ai microfoni de La Nation, affrontando anche l'argomento relativo al suo futuro (Clicca qui per approfondire)

16.00 - Panchina Inter, Spalletti non commenta l'esonero - Nessun commento da parte di Luciano Spalletti, contattato dall'ANSA, alla notizia dell'esonero da parte dell'Inter avvenuto oggi (Clicca qui per approfondire)

10.43 - Panchina Inter, è ufficiale l'addio di Spalletti - Come ampiamente preannunciato, è arrivato il comunicato con cui l'Inter ufficializza la separazione da Luciano Spalletti. (Clicca qui per approfondire)

10.13 - Panchina Juventus, Ramadani a Londra per il summit Chelsea-Sarri - Giornata decisiva per Maurizio Sarri, tecnico del Chelsea in odore di bianconero. Ramadani, assieme al suo manager Alessandro Pellegrini, incontrerà Marina Granovskaia per chiedere di liberare il tecnico toscano. (Clicca qui per approfondire)

9.58 - Panchina Inter, domani l'annuncio di Conte- Antonio Conte sarà ufficialmente tecnico dell'Inter domani, in tempo per volare a Madrid e seguire la finale di Champions League in compagnia del presidente Steven Zhang e di tutto lo stato maggiore nerazzurro. (Clicca qui per approfondire)

9.50 - Panchina Inter, oggi l'addio di Spalletti - Domani ci sarà l'annuncio di Conte, ma intanto oggi sarà il giorno di un’altra comunicazione ufficiale, quella dell’esonero di Luciano Spalletti, legato ancora all’Inter da un contratto fino al 2021. (Clicca qui per approfondire)

00.18 - Panchina Juventus, Sarri non chiude la porta - Nel post gara della finale di Europa League vinta, Maurizio Sarri non chiarisce il proprio futuro ma aggiunge. "Cosa dico ai tifosi del Napoli? Che li ho rispettati andando all'estero e che poi la professione può portarti a fare altri percorsi". (Clicca qui per approfondire)

30 MAGGIO

18.36 - Panchina SPAL, Semplici non ha deciso - Arriverà la prossima settimana la risposta di Leonardo Semplici alla SPAL. Dopo il summit di ieri, il tecnico fiorentino s'è preso qualche giorno di tempo per decidere. (Clicca qui per approfondire)

17.40 - Panchina Udinese, confermato Tudor - L'Udinese ha confermato Igor Tudor per la prossima stagione. (Clicca qui per approfondire)

14.48 - Panchina Atalanta, Gasperini resta: ecco il comunicato - E' arrivata la conferma ufficiale anche da parte dell'Atalanta: Gian Piero Gasperini sarà il tecnico della Dea anche il prossimo anno. (Clicca qui per approfondire)

14.24 - Panchina Sassuolo, De Zerbi verso la permanenza - "Non ho ricevuto offerte, a me fa piacere restare a Sassuolo". Così Roberto De Zerbi questa mattina s'è espresso sul suo futuro, confermando che le possibilità di permanenza in questo momento sono molto elevate. (Clicca qui per approfondire)

12.25 - Panchina Atalanta, confermato Gasperini: nuovo summit con Percassi - Stamattina c'è stato un nuovo incontro tra Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta, e Gian Piero Gasperini, allenatore che è stato confermato per la prossima stagione. (Clicca qui per approfondire)

10.57 - Panchina Juventus, Agnelli nello stesso hotel di Sarri - Andrea Agnelli è atterrato a Baku, sede della finale di Europa League, e ha scelto lo stesso hotel dove alloggia Maurizio Sarri, nella pur ricca offerta della capitale dell’Azerbaigian. (Clicca qui per approfondire)

10.40 - Panchina Parma, domani vertice tra società e Faggiano - Il Parma è pronto a continuare con Roberto D'Aversa in panchina. Secondo quanto raccolto da TMW, il club crociato avrebbe l'intenzione di confermare il tecnico, che ha guidato la squadra alla salvezza con 41 punti nel campionato che ha segnato il ritorno del Parma in Serie A (Clicca qui per approfondire)

10.11 - Panchina Sampdoria, Ferrero vuole solo Giampaolo - Nonostante l'avvocato Romei e il ds Osti non siano d' accordo, per Ferrero c'è solo Marco Giampaolo: per il numero uno blucerchiato il tecnico della Samp deve essere l'abruzzese, costi quel che costi (Clicca qui per approfondire)

10.05 - Panchina Milan, Gazidis svela l'identikit del nuovo tecnico - "Il nuovo allenatore sarà scelto con cura: non importa l'età o la nazionalità, importa che sia adatto a ciò che vogliamo fare e costruire". Così Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha voluto analizzare le caratteristiche del nuovo tecnico (Clicca qui per approfondire)

8.53 - Panchina Atalanta, solo conferme per Gasperini - Dopo il lungo corteggiamento della Roma, che sembrava aver in pugno il tecnico Gian Piero Gasperini, l'incontro di ieri con il presidente orobico Antonio Percassi ha sciolto le riserve: Gasperini rimarrà a Bergamo (Clicca qui per approfondire)

29 MAGGIO

21.46 - Panchina Inter, affare concluso con Conte - L’allenatore ha ultimato le ultime formalità burocratiche e firmato il contratto con la società nerazzurra per le prossime tre stagioni. (Clicca qui per approfondire)

21.05 - Panchina Atalanta, Gasperini verso il sì: triennale a oltre 2 milioni di euro - L'Atalanta ha in mano il sì di Gian Piero Gasperini. Il tecnico, dopo il lungo confronto di oggi, ha praticamente deciso di restare in nerazzurro. (Clicca qui per approfondire)

19.40 - Panchina SPAL, Semplici verso il rinnovo - Sembra destinato a perdurare il legame tra Leonardo Semplici e la SPAL. Dopo l'incontro tra le parti, si va verso il rinnovo fino al 2021. (Clicca qui per approfondire)

18.34 - Panchina Juventus, parla Sarri - Tra i principali candidati per la panchina della Juventus, Maurizio Sarri alla vigilia della finale di Europa League, non ha chiuso alla possibilità di lasciare il Chelsea a fine stagione. (Clicca qui per approfondire)

18.30 - Panchina Atalanta, domani la decisione di Gasperini - Al termine dell'incontro con Gasperini, il presidente dell'Atalanta Antonio Percassi s'è detto ottimista sulla permanenza di Gasperini: domani la decisione. (Clicca qui per approfondire)

18.15 - Panchina Inter, Conte a Milano: domani la firma - Conte è a Milano e domani firmerà con l'Inter, delineato anche lo staff. (Clicca qui per approfondire)

17.30 - Panchina Milan, addio Gattuso: è ufficiale - Il Milan ha comunicato il divorzio da Gennaro Gattuso. (Clicca qui per approfondire).

17.28 - Panchina Genoa, decisione prossima settimana - Solo la prossima settimana il Genoa prenderà una decisione su Cesare Prandelli: a comunicarlo è stato il presidente Enrico Preziosi. (Clicca qui per approfondire).

17.26 - Panchina Juventus, Klopp si tira fuori - Nella giornata odierna, l'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ha categoricamente escluso possa essere lui il nuovo allenatore della Juventus. (Clicca qui per approfondire).

16.22 - Panchina Olympique Marsiglia, UFFICIALE: ecco Villas-Boas - André Villas-Boas è il nuovo allenatore dell'Olympique Marsiglia. (Clicca qui per approfondire).

15.52 - Panchina Milan: oggi i comunicati su Leonardo e Gattuso - Entro oggi i comunicati su Gattuso e Leonardo - Entro oggi arriveranno i due comunicati che annunceranno la separazione di Gattuso e Leonardo con il Milan. L'intenzione di Elliott, stando a quanto da noi raccolto, è trovare in tempi molto brevi i sostituti. (Clicca qui per approfondire).

15.28 - Panchina Milan: Gattuso in sede per rassegnare le dimissioni - Da pochi minuti, Gennaro Gattuso è arrivato nella sede del Milan per ufficializzare le sue dimissioni. (Clicca qui per approfondire).

13.28 - Panchina Roma: attesa per Gasperini, niente Bielsa - La Roma è in attesa dell'esito del summit Gasperini-Percassi. Intanto, Marcelo Bielsa - altro allenatore accostato alla panchina giallorossa - ha rinnovato col Leeds United. (Clicca qui per approfondire).

12.37 - Panchina Atalanta: incontro in corso Gasperini-Percassi - Giornata decisiva in casa Atalanta, è in corso l'incontro tra Percassi e Gasperini. (Clicca qui per approfondire).

12.25 - Panchina Sampdoria: idea Gattuso - C'è anche Gattuso tra le idee per la Sampdoria qualora Marco Giampaolo, tra una settimana, dovesse decidere di non restare. (Clicca qui per approfondire).

11.38 - Panchina Barcellona: addio Valverde - Ernesto Valverde non sarà l'allenatore del Barcellona il prossimo anno: l'annuncio nelle prossime ore. (Clicca qui per approfondire).

11.21 - Panchina Inter: entro venerdì l'annuncio di Conte - Antonio Conte sarà il più pagato della Serie A nella sua avventura all'Inter e l'annuncio del suo arrivo dovrebbe essere formalizzato entro venerdì (Clicca qui per approfondire).

11.00 - Panchina Atalanta: oggi incontro Gasperini-Percassi - Si terrà in giornata odierna l'incontro tra Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, e il presidente Antonio Percassi. (Clicca qui per approfondire).

10.12 - Panchina SPAL: a breve vertice con Semplici - Vento di programmazione in casa SPAL, che progetta la nuova stagione con un vertice tra il club e il mister Leonardo Semplici, che pure non è ancora certo della permanenza a Ferrara. (Clicca qui per approfondire).

9.45 - Panchina Lazio: Inzaghi resta con certe garanzie - Avanti insieme, ma senza rinnovo. Sembra essere questa la linea portata avanti dalla Lazio assieme al suo tecnico Simone Inzaghi. Il tecnico potrebbe rimanere ma chiede che gran parte dei big rimanga (Clicca qui per approfondire).

9.27 - Panchina Juventus: con Sarri accordo a 7 milioni - La Juventus avrebbe trovato un principio d'accordo con Maurizio Sarri. Arriva dall'Inghilterra, e precisamente dal Daily Mail, la notizia che potrebbe sbloccare la situazione relativa al futuro della panchina bianconera, dopo la separazione con Massimiliano Allegri. L'intesa sarebbe stata raggiunta sulla base di un contratto triennale da circa 7 milioni a stagione. (Clicca qui per approfondire).

9.15 - Panchina Milan: Gattuso annuncia l'addio - Rino Gattuso ha deciso, la sua terza avventura con il Milan (una da giocatore, due da tecnico), è finita. Ai microfoni di Repubblica, il tecnico ha affidato il suo saluto alla società e squadra rossonera. Dopo le parole del tecnico, manca solo l'ufficialità: (Clicca qui per approfondire).

28 MAGGIO

23.59 - Panchina Milan: tre nomi per il post-Gattuso - Gennaro Gattuso ha deciso di lasciare il Milan dopo un anno e mezzo e un quinto posto in campionato, che è il miglior risultato ottenuto dai rossoneri dal 2012-13. Per la sostituzione del tecnico calabrese si fanno tre nomi. (Clicca qui per approfondire).

23.24 - Panchina Milan: Gattuso lascia - Gennaro Gattuso lascerà il Milan. Una decisione improvvisa e per certi versi clamorosa, maturata dopo l'incontro di oggi a Casa Milan con Ivan Gazidis: domani, a meno di sorprese, ci sarà il comunicato che sancirà la fine della storia. (Clicca qui per approfondire).

23.05 - Panchina Torino: incontro Cairo-Mazzarri - Nella giornata di oggi, si è tenuto un lungo confronto tra l’allenatore Walter Mazzarri e il presidente Urbano Cairo, che gli ha confermato la fiducia a fronte dei buoni risultati di questa stagione. (Clicca qui per approfondire).

22.31 - Panchina Genoa: via Prandelli. Semplici in pole- Dopo aver faticosamente conquistato la salvezza all'ultima giornata, il Genoa potrebbe decidere di non ripartire da Cesare Prandelli. Preziosi pensa a Leonardo Semplici. (Clicca qui per approfondire).

22.13 - Panchina Juventus: Chiellini non si sbilancia - C'è Giorgio Chiellini alla 'Partita del Cuore' all’Allianz Stadium di Torino. Il difensore della Juventus, in mixed-zone, ha parlato anche del futuro della panchina della Juventus: "Me l'hanno chiesto in mille nell'ultima settimana, ma ad oggi ancora non lo so". (Clicca qui per approfondire).

20.40 - Inter, Spalletti ringrazia la squadra - Mentre ogni segnale fa pensare a un imminente arrivo di Antonio Conte sulla panchina dell'Inter, il giorno dopo il successo contro l'Empoli - che ha sancito la qualificazione in Champions League dei nerazzurri - il tecnico Luciano Spalletti si congratula pubblicamente con la squadra attraverso un post pubblicato su Instagram. (Clicca qui per approfondire).

18.40 - Ancora Lotito su Inzaghi - "Inzaghi? Qui non c'è nessun tipo di attrito, forse ci sarà l'aspirazione o l'appetito di qualcun altro perché l'erba del vicino è sempre più verde". Così il presidente della Lazio, Claudio Lotito, risponde a una domanda sul futuro del tecnico biancoceleste durante la consegna dei premi Ussi Roma al Circolo Aniene (Clicca qui per approfondire).

17.42 - Panchina Atalanta: domani incontro Gasperini-società - Domani è in programma l'incontro decisivo fra l'Atalanta e Gian Piero Gasperini. Le posizioni sono ferme alle dichiarazioni di ieri sera, rese durante la festa nerazzurra. Sul tecnico c'è forte l'interesse della Roma (Clicca qui per approfondire).

17.28 - Panchina Lazio: Lotito non si pone il problema Inzaghi - Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha parlato così del destino del tecnico Inzaghi, smentendo trattative di sorta: "Inzaghi ha un contratto, non servono trattative. Non mi sono mai posto il problema sul fatto che Inzaghi possa andare via". (Clicca qui per approfondire).

16.51 - Panchina Cagliari: nessun dubbio, avanti con Maran - Mario Passetti, direttore generale del Cagliari, ha parlato così dal Workshop del club rossoblù del destino del tecnico rossoblù: "E' il nostro punto di riferimento, abbiamo apprezzato il suo lavoro" (Clicca qui per approfondire).

16.26 - Panchina Genoa: da valutare il futuro di Prandelli - Ospite di Radio CRC, il dg del Grifone Giorgio Perinetti ha parlato così del tecnico rossoblù: "Con Prandelli faremo le nostre valutazioni. Quest'anno ci sono in programma tanti cambi di panchina" (Clicca qui per approfondire).

15.50 - Panchina Roma: Pallotta parla di Ranieri - Con un messaggio pubblicato dalla Roma, Pallotta ha poi riservato un messaggio affettuoso anche a Claudio Ranieri, che non sarà di certo il prossimo tecnico giallorosso (Clicca qui per approfondire).

15.30 - Panchina Juventus: per Pochettino serve attendere - Il futuro può attendere, Mauricio Pochettino pensa solo alla finale che il suo Tottenham giocherà tra meno di una settimana a Madrid contro il Liverpool. Ne ha parlato oggi il tecnico in conferenza stampa (Clicca qui per approfondire).

13.50 - Panchina Inter: entro venerdì l'annuncio di Conte - Pochi dubbi: sarà Antonio Conte il prossimo tecnico dell'Inter. L'annuncio previsto già per questa settimana (possibile già mercoledì). Tutto dipenderà da quando arriverà l’incontro tra l’Inter e Luciano Spalletti per sancire la separazione (Clicca qui per approfondire).

13.26 - Panchina Lazio: Inzaghi continua nel suo silenzio - A differenza di quanto accade a Genova, in casa Lazio tutto tace riguardo il futuro della panchina di Simone Inzaghi. Rimane nella lista di Juve e Milan, ora spunta anche il Siviglia (Clicca qui per approfondire).

13.03 - Panchina Sampdoria: anche Giampaolo parla dopo l'incontro - Dopo le dichiarazioni di Massimo Ferrero, anche Marco Giampaolo conferma che solo tra una settimana farà chiarezza sul suo futuro: “Ci rivedremo fra una settimana", (Clicca qui per approfondire).

12.56 - Panchina Sampdoria: Ferrero parla dopo l'incontro - E' durato quasi tre ore l'incontro in centro a Genova tra Massimo Ferrero, Carlo Osti e Marco Giampaolo per decidere se andare o meno avanti con l'attuale allenatore. Al termine del summit, ha parlato il patron blucerchiato (Clicca qui per approfondire).

12.25 - Panchina Milan: giornata decisiva, stasera la cena - Gennaro Gattuso vuole giocarsi le sue carte e far valere le sue ragioni. L'allenatore del Milan a stretto giro di posta si confronterà con Ivan Gazidis, già oggi sembra il giorno giusto (Clicca qui per approfondire).

12.05 - Panchina Atalanta: giornata decisiva, stasera la cena - Giornata importante in casa Atalanta, all'indomani della storica qualificazione in Champions League. Stasera ci sarà la cena di squadra, ma è probabile che Percassi e Gasperini già nel pomeriggio s'incontrino (Clicca qui per approfondire).

11.32 - Panchina Juventus: summit per Sarri dopo la finale - Dopo la finale di Europa League che andrà in scena mercoledì sera, il procuratore di Maurizio Sarri Fali Ramadani incontrerà Marina Granovskaia per decidere se andare avanti insieme oppure no (Clicca qui per approfondire).

11.15 - Panchina Bologna: risposta entro due settimane - Mihajlovic darà una risposta alla proposta del Bologna entro 15 giorni. L'ha dichiarato in conferenza stampa il presidente del club rossoblù, Joey Saputo. (Clicca qui per approfondire).

10.12 - Panchina Sampdoria: summit decisivo - Giornata decisiva in casa blucerchiata: da questa mattina in centro a Genova è in corso un summit decisivo tra Ferrero e Giampaolo per decidere se ci sono i meno i presupposti per andare avanti con l'attuale allenatore. (Clicca qui per approfondire).