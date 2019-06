LIVE TMW - Valzer delle panchine: Preziosi saluta Prandelli: "Andreazzoli piace"

© foto di PhotoViews

18.30 - Panchina Genoa, parla Preziosi: "Piace Andreazzoli" - Il presidente del Genoa Enrico Preziosi, a margine dell'Assemblea di Lega, è uscito allo scoperto sul nome di Aurelio Andreazzoli: "E' un allenatore che ci piace". Poi annuncia l'addio da Prandelli. (Clicca qui per approfondire).

17.30 - Il ritorno di Sarri, i dubbi di Fiorentina e Hellas - Stefano Pioli può ripartire da Genova, sponda Sampdoria. La Juventus può puntare sull'ex tecnico del Napoli mentre i viola e il Verona valutano le posizioni di Montella e Aglietti. (Clicca qui per approfondire).

17.00 - Roma, Milan e Genoa: gli annunci sempre più imminenti - Paulo Fonseca è in arrivo sulla panchina giallorossa, Marco Giampaolo è pronto per la grande occasione in rossonero mentre il grifone dovrebbe affidarsi ad Aurelio Andreazzoli. (Clicca qui per approfondire).

13.45 - Panchina SPAL, UFFICIALE: Semplici ha rinnovato - Leonardo Semplici ha rinnovato il contratto con la SPAL questa mattina fino al 2021. (Clicca qui per approfondire).

13.35 - Panchina Sassuolo, De Zerbi: "Mai pensato di andare via" - Quest'oggi Roberto De Zerbi, in occasione dell'inaugurazione del nuovo centro sportivo, è tornato sulla decisione di restare al Sassuolo: "Mai pensato di andare via", ha detto. (Clicca qui per approfondire).

13.20 - Panchina Sampdoria, non oggi la rescissione con Giampaolo - A margine della riunione di Lega, il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha negato la possibilità di incontrare oggi Marco Giampaolo. (Clicca qui per approfondire).

12.30 Domino degli allenatori: inizia la terza settimana - Terza e decisiva settimana per il domino delle panchine in Serie A. Gli scorsi giorni sono stati decisivi per delineare diverse situazioni: la Lazio ha rinnovato il contratto di Simone Inzaghi, Mihajlovic ha prolungato l'accordo col Bologna e la Roma ha dirottato in maniera decisa sul portoghese Paulo Fonseca.

Di seguito la situazione aggiornata al lunedì mattina.

SITUAZIONI GIÀ DEFINITE

Napoli - Carlo Ancelotti

Atalanta - Gian Piero Gasperini

Inter - Antonio Conte

Torino - Walter Mazzarri

Udinese - Igor Tudor

Cagliari - Rolando Maran

Lazio - Simone Inzaghi

Lecce - Fabio Liverani

Sassuolo - Roberto De Zerbi

Parma - Roberto D'Aversa

Brescia - Eugenio Corini

Bologna - Sinisa Mihajlovic

CI SIAMO...

SPAL - Leonardo Semplici

Roma - Paulo Fonseca

Milan - Marco Giampaolo

Genoa - Aurelio Andreazzoli

SITUAZIONE DA DEFINIRE

Sampdoria

Juventus

Fiorentina

Hellas Verona

Clicca qui per tutti i dettagli della seconda settimana

Clicca qui per tutti i dettagli della prima settimana