LIVE TMW - Valzer delle panchine - Roma, Fonseca c'è. Montella resta in dubbio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' una settimana decisiva sul fronte allenatori. Tanti i cambi attesi nei prossimi giorni e TMW seguirà tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

21.10 - Panchina Fiorentina, Montella resta in dubbio - "Non posso ancora dare una risposta precisa". Rocco Commisso, neo presidente della Fiorentina, nella conferenza stampa ufficiale di presentazione ha parlato in questi termini del possibile nuovo allenatore viola.

18.57 - Panchina Juventus, Guardiola si tira fuori - "Non c'è posto migliore della Premier League per allenare". Con queste parole, Pep Guardiola nel corso di una intervista al sito ufficiale ha ribadito che non lascerà il Manchester City questa estate.

16.11 - Panchina Juventus, per Sarri nuovo summit a Milano - Nuovo summit a Milano per riportare in Italia Maurizio Sarri. L'allenatore del Chelsea è sempre più vicino alla Juventus.

14.34 - Panchina Roma, Fonseca in Italia già lunedì - Già nella giornata di lunedì Paulo Fonseca dovrebbe fare il suo approdo in Italia.

12.15 - Panchina Roma, Fonseca s'è liberato dallo Shakhtar - Paulo Fonseca sempre più vicino alla Roma. Trovato l'accordo con lo Shakhtar per il pagamento della clausola rescissoria, anche grazie all'intervento dello stesso manager portoghese che ha deciso di abbassarsi l'ingaggio.

09.25 - Di seguito la situazione delle 20 panchine di Serie A aggiornate al venerdì mattina.

SITUAZIONI GIÀ DEFINITE

Napoli - Carlo Ancelotti

Atalanta - Gian Piero Gasperini

Inter - Antonio Conte

Torino - Walter Mazzarri

Udinese - Igor Tudor

Cagliari - Rolando Maran

Lazio - Simone Inzaghi

Lecce - Fabio Liverani

Sassuolo - Roberto De Zerbi

Parma - Roberto D'Aversa

CI SIAMO...

Bologna - Sinisa Mihajlovic

SPAL - Leonardo Semplici

SITUAZIONE DA DEFINIRE

Juventus

Milan

Roma

Sampdoria

Fiorentina

Genoa

Brescia

Hellas Verona



7 GIUGNO

22.20 - Panchina Hellas, valutazioni in corso Maurizio Setti, presidente dell'Hellas Verona, ha parlato di riflessioni in corso sulla panchina. E che c'è anche il nome di Aglietti tra i papabili.

19.40 - Panchina Roma, Fonseca vuole liberarsi Nonostante la clausola da 3 milioni, Paulo Fonseca è pronto a tutto per liberarsi dallo Shakhtar

14.41 - Panchina Fiorentina, ancora Commisso su Montella - Rocco Commisso, nuovo proprietario della Fiorentina, dopo il closing ha rilasciato una intervista sulla 'Gazzetta dello Sport' ed è tornato a parlare del futuro di Vincenzo Montella: "Non mi piace licenziare i dipendenti", ha detto.

13.55 - Panchina Fiorentina, Commisso su Montella - Da questa mattina, Rocco Commisso è il nuovo proprietario della Fiorentina. Su Montella, l'imprenditore italo-americano s'è espresso così: "Non ho ancora parlato con lui, finora ho parlato solo con Cognigni e coi Della Valle. Affronteremo questo tema".

11.29 - Panchina Sampdoria, Ferrero parla di Giampaolo e Pioli - "Giampaolo l'ho sentito, mi ha detto che va in vacanza e ci vediamo lunedì". Così il presidente blucerchiato Ferrero in merito al futuro della panchina.

11.04 - Panchina Juventus, domani scende in campo Abramovich - Dopo il lavoro ai fianchi di questi giorni il Chelsea sembra in procinto di liberare Maurizio Sarri, anche se in ballo resta l'indennizzo da 5-6 milioni richiesto.

10.55 - Panchina Lazio, Inzaghi rinnova - E' ufficiale il rinnovo di contratto di Simone Inzaghi con la Lazio.

6 GIUGNO

18.47 - Panchina Sassuolo, De Zerbi dopo il summit: "Resto" - "Mai avuto dubbi, resto al Sassuolo". Così Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, al termine dell'incontro con la dirigenza neroverde. Finisce quindi qui la telenovela legata al suo nome: il tecnico bresciano resta nel club di patron Squinzi.

17.00 - Panchina Sassuolo, summit a Milano - Incontro in corso a Milano, tra i dirigenti del Sassuolo e l'allenatore Roberto De Zerbi per decidere il futuro del tecnico bresciano. La conferma è ormai a un passo.

12.49 - Panchina Sassuolo, parla Carnevali - "Non ci sono dubbi, per noi De Zerbi resterà qui anche la prossima stagione. Nessuno mi ha parlato della Roma". Così Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, in merito al futuro dell'allenatore neroverde. Carnevali ha svelato anche l'esistenza di una clausola qualora un altro club dovesse interessarsi a De Zerbi.

11.18 - Panchina Roma, si avvicina Fonseca - La Roma e Paulo Fonseca sono sempre più vicini. L'incontro di ieri, a Lisbona, ha avuto esito positivo, con Pallotta che sembra sempre più orientato a dare la panchina al tecnico dello Shakhtar

5 GIUGNO

22.16 - Panchina Sampdoria, Ferrero su Giampaolo - "Col mister ci siamo visti e parlati" .Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha parlato a margine del Football Leader di Napoli facendo il punto sulla panchina blucerchiata.

19.29 - Panchina Roma, summit in Portogallo per Fonseca - Nuove da Roma, sul futuro della panchina giallorossa. E' andato in scena un summit tra gli intermediari di Paulo Fonseca e la Roma in terra portoghese.

19.23 - Panchina Bologna, vertice concluso tra Mihajlovic e dirigenza - Si è concluso il vertice a Casteldebole tra la dirigenza del Bologna e il tecnico Sinisa Mihajlovic. C'è l'accordo tra le parti, con le rassicurazioni sul mercato che sono state giudicate sufficienti da parte dell'allenatore.

18.43 - Panchina Brescia, parla Corini - "Ho un contratto e ho un confronto continuo col presidente". Così il tecnico del Brescia, Eugenio Corini, parando a Sky Sport in merito al proprio futuro.

17.47 - Panchina Juventus, parla Paratici - Il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, presente a Napoli per il Football Leader 2019, ha parlato alla stampa presente facendo il punto sulla panchina: "C'è un range di allenatori che stiamo valutando. Abbiamo le idee chiare e stiamo lavorando. Non c'è un tempo limite, un po' di tempo ci vuole, poi si saprà il nuovo allenatore".

17.37 - Panchina Juventus, idee chiare sull'identikit del nuovo allenatore - Secondo quanto raccolto da TMW, la dirigenza sta lavorando su due/tre prospetti coerenti all'identikit tracciato da tempo da Nedved e Paratici.

17.10 - Panchina Genoa, c'è Andreazzoli in pole - Si scalda la situazione intorno alla panchina del Genoa, col nome forte rappresentato da Aurelio Andreazzoli come eventuale sostituto di Prandelli.

16.12 - Panchina SPAL, parla Semplici - Il tecnico della SPAL, Leonardo Semplici, ha parlato del suo futuro, confermando come l'intesa con la dirigenza per la permanenza sia vicina: "L'idea c'è, ho un contratto con la SPAL e c'è il massimo accordo per continuare".

13.42 - Panchina Genoa, s'attende il rientro in Italia di Preziosi - Il Genoa deciderà il futuro di Prandelli appena Preziosi tornerà in Italia dopo un periodo di vacanza: la conferma è arrivata tramite il dg Giorgio Perinetti.

12.58 - Panchina Juventus, parla Sarri - Maurizio Sarri ha parlato quest'oggi della possibilità di tornare in Italia un anno dopo il suo trasferimento al Chelsea: "Per noi italiani il richiamo di casa è forte", ha dichiarato.

11.23 - Panchina Brescia, domani la risposta di Corini - E' attesa per la giornata di domani la risposta di Eugenio Corini: il Brescia è in attesa della decisione dell'allenatore della promozione, prima eventualmente di puntare su altri allenatori.

10.31 - Panchina SPAL, entro domani nuovo summit con Semplici - I sette giorni che Leonardo Semplici si era preso per fare sapere la propria scelta scadono oggi e per La Nuova Ferrara, entro domani è previsto un nuovo summit tra tecnico e società

10.15 - Panchina Bologna, oggi summit a Casteldebole - Ci sarà un summit a Casteldebole quest'oggi per sancire la permanenza di Sinisa Mihajlovic sulla panchina del Bologna.

4 GIUGNO

18.00 - Panchina Lecce, Liverani ha deciso - "Si, resto a Lecce". Fabio Liverani ha messo la parola fine sulla possibilità di cambiare panchina questa estate.

17.45 - Panchina Hellas, D'Amico chiede tempo - Tony D'Amico, da dell'Hellas Verona, ha parlato così a Sky della panchina degli scaligeri: "Per oggi godiamoci la festa, se lo merita la città, Aglietti e se lo merita il presidente Setti. La nostra è una società forte, che merita rispetto e che commette errori ma che porta a casa i risultati. Ci prendiamo qualche giorno di riflessione e poi faremo le nostre valutazioni per scegliere il giusto percorso per il Verona".

17.30 - Panchina Sassuolo, De Zerbi nicchia sulla Roma -Intervenuto ai microfoni di Sky da Soriano del Cimino, il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi parla così della Roma: "Io dico quello che so: per adesso c'è poco o niente".

16.30 - Panchina Bologna, resta Mihajlovic - Sinisa Mihajlovic è pronto a restare al Bologna: l'accordo è stato raggiunto e a breve arriverà l'ufficialità.

16.15 - Panchina Genoa, Preziosi indeciso - Ci sarà in settimana il summit in casa Genoa che deciderà le sorti di Cesare Prandelli.

14.00 - Panchina Lazio, summit a Formello - Dopo la conferma di Lotito, Simone Inzaghi - prima di partire per le vacanze - quest'oggi a Formello ha incontrato il ds Igli Tare.

13.00 - Panchina Lecce, Liverani confermato - Via solo per una big. Al momento del rinnovo fino al 2022, era stata questa la promessa fatta a Fabio Liverani, tecnico del Lecce destinato a questo punto a restare: la Lazio, infatti, ha confermato Inzaghi, mentre la Samp sta virando su altri nomi.

12.45 - Panchina Juventus, Guardiola programma la stagione col City - Pep Guardiola, allenatore del Manchester City e sogno della Juventus, è già al lavoro per programmare la prossima stagione dei citizens: "Ripartiremo da zero", ha dichiarato.

12.30 - Panchina Hellas Verona, parla Alfredo Aglietti - Subito dopo la promozione in Serie A, mister Aglietti non ha sciolto i dubbi suo suo futuro.

12.30 - Panchina Lazio, l'annuncio di Lotito: 'Inzaghi ha rinnovato' - Simone Inzaghi proseguirà la sua avventura alla Lazio. L'ha confermato questa mattina il numero uno del club biancoceleste, Claudio Lotito.

12.10 - Panchina SPAL, parla il ds Vagnati - Ancora qualche giorno di attesa prima di conoscere il futuro di Leonardo Semplici. L'ha dichiarato questa mattina il responsabile dell'area tecnica della SPAL Davide Vagnati.

12.00 - Giorni chiave per il valzer delle panchine in Serie A. La scorsa settimana è stata decisiva per sistemare alcuni tasselli: Gasperini resta all'Atalanta, Tudor ha rinnovato con l'Udinese, mentre l'Inter ha ufficializzato l'arrivo di Antonio Conte dopo l'esonero di Luciano Spalletti. Per Milan, Roma e Juventus saranno invece fondamentali le prossime ore.

Clicca qui per tutti gli aggiornamenti della scorsa settimana

3 GIUGNO