LIVE TMW - Van Bommel: "Potevamo vincere. Giocato con coraggio"

Dopo il pareggio per 1-1 a San Siro contro l'Inter, il tecnico del PSV Eindhoven, Mark Van Bommel, ha parlato in conferenza stampa per commentare la sfida che ha sancito l'eliminazione dei nerazzurri dalla Champions League. Queste le sue parole: "Abbiamo giocato con tanto coraggio, molto bene e durante la Champions siamo migliorati molto".

E' felice di aver fatto solo due punti?

"No, due sono meglio di uno. Il girone era difficilissimo e dobbiamo imparare molto da questa nostra avventura. Abbiamo avuto coraggio oggi, potevamo anche vincere e nella gara di andata Handanovic doveva essere espulso. Lì sarebbero cambiate molte cose".

L'Inter pensava al Barcellona?

"Credo di sì ma a noi non interessa questo".

Ha preparato la partita pensando alle assenze dell'Inter?

"No, non cambiava niente per noi. Non ci interessa chi gioca".

Come valuta la sua stagione europea?

"Abbiamo fato vedere che possiamo competere contro tutti in Champions League".

Pensa che il calcio olandese possa tornare grande?

"Sia noi che l'Ajax abbiamo fatto bene, anche se loro hanno fatto più punti di

E' contento della prestazione dei suoi?

"Sì, così come in tutte le sei partite del girone. I nostri giocatori sono cresciuti e portare a casa un punto da San Siro è una cosa bellissima".