LIVE TMW - Van 't Schip: "Italia, può essere favorita per vincere l'Europeo"

22.50 - Fra poco ci sarà la conferenza stampa di John Van 't Schip, tecnico della nazionale greca, sconfitta dall'Italia per 2-0.

23.09 - Inizia la conferenza stampa. "Intanto vorrei complimentarmi per l'Italia per vittoria e qualificazione. La prima parte della gara è stata buona, siamo stati molto disciplinati. Non abbiamo dato spazio all'Italia, il secondo tempo è stato diverso, hanno fatto una grande pressione sui nostri difensori. Poi, per la forte pressione, abbiamo dovuto indietreggiare. Prima del rigore abbiamo avuto due opportunità, con Limnios, ma non abbiamo poi segnato... Dopo il 2-0 di Bernardeschi abbiamo avuto un'opportunità con Bakasetas".

È soddisfatto dei test fatti? "Bakasetas ha fatto un grande lavoro, non ha giocato da attaccante, ma da centrocampista ha fatto un ottimo lavoro difensivamente. Chadzidiakos ha preso un giallo subito, ma poi è stato concentrato, Stafylidis ha giocato bene. Sapevamo che avremmo dato difficoltà all'Italia, volevamo spingere nei break e nelle opportunità per i contropiedi. Limnios ha dimostrato che ha qualità, che ha futuro. Posso essere soddisfatto, ma in generale sono felice della prestazione".

Per sessanta minuti l'Italia non ha creato molto, alla fine avrebbe vinto comunque? "Nel secondo tempo la pressione è stata maggiore, sapevamo che poteva esserci più possibilità di prendere gol. Abbiamo provato a spingere, ma anche i nostri giocatori erano stanchi. Abbiamo avuto la possibilità di fare 1-1, dopo il rigore, ma con il 2-0 era difficile rientrare nella partita".

Dove può arrivare questa Italia agli Europei? "È sempre stata una grande nazionale, calcistica, per tradizione e per storia. Lo so molto bene perché io oggi ho giocato qui. La crisi che hanno avuto due anni fa è passata, hanno degli ottimi difensori, dei centrocampisti, attaccanti talentuosi. Può diventare un'ottima outsider. Forse addirittura una favorita. Tutti giocano in big clubs, non vedo perché non possano vincere".

23.22 - Termina la conferenza stampa di Van 't Schip.