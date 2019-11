LIVE TMW - Verona, Juric: "Di Carmine out per principio. Balo? Solo sfottò"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB,com. Premi F5 per aggiornare la pagina!

17.10 - A margine del successo interno sul Brescia, il tecnico dell'Hellas Verona Ivan Juric è atteso nella sala stampa del Bentegodi per la conferenza post-partita.

17.52 - Inizia la conferenza stampa.

La vittoria che dà più soddisfazione?

"Sì, è stata una partita critica, abbiamo perso Kumbulla e Gunter, anche Amrabat stava male. Veloso aveva problemi, ma i ragazzi sono stati eccezionali. Siamo contenti, volevamo i tre punti e li abbiamo ottenuti".

Un commento sul gesto di Balotelli?

"Penso che a livello umano essere razzista è il punto più basso, in Italia si sta caricando molto su questo. In questo caso non credo sia successo nulla, ho parlato anche col quarto uomo. C'è stato solo sfottò contro un grande giocatore. Non voglio dire nulla contro Mario, può essere gli sia successo da altre parti".

L'abbraccio a Salcedo?

"Ci mancava non venisse ad abbracciarmi. Non era facile, avevamo davanti una squadra tosta. I ragazzi sono andati oltre il limite, sono stati splendidi. Una partita con una diretta concorrente, valeva tantissimo".

Prime sensazioni su Kumbulla?

"Aveva avuto problemi in nazionali, come società dobbiamo migliorare nell'attenzione su queste cose. Secondo me è un infortunio muscolare".

La catena di sinistra ha dato il meglio oggi.

"Oggi avevamo più giocatori a sinistra per concludere dall'altra parte. Ce ne mancava uno a destra. Hanno fatto tutti benissimo".

Lazovic?

"È andato forte. Con Empereur la manovra era più fluida, essendo lui mancino".

Dawidowicz non ha sbagliato nulla.

"Sono d'accordo, lui e Empereur hanno fatto una partita molto seria, in crescita".

Perché Di Carmine fuori?

"Scelta non tecnica, ma di principio. Penso rifletterà".

Il gol di Salcedo è un premio alla sua bravura?

"Ha sbagliato un movimento in un'occasione, ma ne ha fatti altri giusti. Loro hanno cambiato un giocatore ammonito per questo, per me è un talento puro, deve lavorare con serenità".

Quanto era importante oggi?

"Molto, adesso ci sarà l'Inter. Cercheremo di lavorare forte durante la sosta, per ripartire al massimo".

Qual è stata la chiave?

"Abbiamo avuto uno spirito allucinante. Verre stava su Tonali e ha fatto una grande gara, ma tutti erano molto dentro la partita".

Le condizioni di Veloso?

"Aveva un problema al polpaccio, penso non sia nulla di grave, ma non poteva continuare".

Zaccagni ha fatto benissimo.

"Sono contento di lui, c'è differenza tra A e B. È in fase di crescita, ha alti e bassi, ma ho grande fiducia in lui. Oggi ha fatto una bella partita".

18.02 - Finisce la conferenza stampa.