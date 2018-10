LIVE TMW - Verso Eintracht-Lazio, il tecnico Hutter: "Giochiamo contro i favoriti"

Fonte: Dal nostro inviato a Francoforte

Vigilia di Europa League per l'Eintracht Francoforte, atteso domani dalla sfida contro la Lazio (valevole per il secondo turno del girone H). A prendere la parole in conferenza stampa dalla Commerzbank Arena è il tecnico Adi Hutter. Segui il LIVE di Tuttomercatoweb.com!

Sulla gara di domani: "Non vedevamo l'ora di giocare queste partite, così come il nostro tifo. Abbiamo iniziato bene nel girone con tre punti, ma dobbiamo provare a vincere anche domani contro la favorita e la più forte del girone per mettere in discesa la qualificazione".

Sulle favorite del girone: "Penso che siano Lazio e Marsiglia. I francesi contro di noi hanno fatto un'ottima partita. Lazio altrettanto è forte, una squadra disciplinata. Adottano il 3-5-2, vedremo se domani giocheranno elementi come Immobile o Milinkovic-Savic visto che domenica dovranno affrontare la Fiorentina. Noi siamo preparati al massimo".

Sui tanti giovani forti della rosa in attacco: "Abbiamo Rebic, Jovic, Kostic e tanti altri. Siamo una squadra con tanti elementi provenienti da diverse realtà. La nostra forza è l'unione di squadre".

Su un ipotetico pareggio per accontentare entrambe le squadre: "Non si possono mai dire queste cose. A me non importa se perdiamo o se vinciamo con merito. L'importante è l'atteggiamento e avere la convinzione di potercela fare".

Sul possibile turn-over: "Non posso dire molto sulla squadra, non lo sanno nemmeno i miei giocatori. L'importante è scendere in campo con la convinzione giusta, ovviamente ci saranno dei cambi perché a breve rigiocheremo in campionato".

Sulle condizioni della squadra: "Della rosa sono quasi tutti a disposizione tranne gli infortunati di lungo corso come Salcedo. Purtroppo neanche Abraham sarà disponibile".

Su Immobile: "Grandissimo attaccante, sia in Italia che in Europa. L'ho visto giocare spesso ma la Lazio non è solo lui, tutta la squadra tatticamente è forte. Dovremo star attenti un po' a tutto".

Su come si batte la Lazio: "Dobbiamo correre, essere disciplinati tatticamente e compatti in difesa. Dovremo cercare di controllare la partita e fare attenzione nel reparto arretrato. I tifosi ci daranno una mano".

Sul difensore Russ: "Non so se giocherà o meno. Non anticipo nulla di formazione. Se scenderà in campo ci aiuterà con tutta la sua esperienza".

Su Milinkovic-Savic: "Dobbiamo fare attenzione a giocatori come questi. Sono elementi chiave di una squadra. Sappiamo che è un ottimo giocatore. Incredibile la sua crescita. vedremo se giocherà dall'inizio: nel caso dovremo tenerlo sotto osservazione per tutto il tempo e in tutte le zone di campo".

