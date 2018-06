LIVE TMW - Verso Francia-Italia, Deschamps: "Triste Mondiale senza azzurri"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' il giorno di Francia-Italia. Una semplice amichevole di lusso per la nostra Nazionale, una sfida per avvicinarsi al Mondiale per i galletti. Sarà Nizza lo scenario per la sfida tra la selezione di Didier Deschamps contro quella di Roberto Mancini. Segui l'avvicinamento alla sfida dell'Allianz Riviera sulle colonne di Tuttomercatoweb.com.

11.00 - Annuncia qualche cambio di formazione Roberto Mancini per la sfida con la Francia, rimane il dubbio riguardante Mario Balotelli. L'ex attaccante di Inter e Milan dovrà smaltire un problema accusato contro l'Arabia, in caso di recupero probabilmente vestirà anche la fascia da capitano visto il gran numero di presenze superiori a tutti. Clicca qui per le probabili formazioni .

11.05 - Il Corriere di Torino su Sirigu e l'Italia: "Guanti azzurri". Clicca qui per leggere la notizia .

11.10 - La Stampa: "Assaggio al Mondiale, Italia al test Francia". Clicca qui per leggere la notizia .

11.15 - Tuttosport: "Italia, regalaci un'emozione da Mondiale". Clicca qui per leggere la notizia .

11.20 - Il Corriere Fiorentino su Francia-Italia: "La meglio gioventù". Clicca qui per leggere la notizia .

11.30 - La Gazzetta dello Sport verso Francia-Italia: "Supermercato Nazionale". Clicca qui per leggere la notizia .

11.40 - Un'Italia sul mercato. Quasi tutto l'11 di stasera con le valigie pronte. Clicca qui per leggere la notizia .

12.00 - Davide Ballardini, tecnico del Genoa, ha parlato a RMC Sport di Perin. Il portiere del grifone, che dovrebbe trasferirsi alla Juventus, sarà in panchina questa sera contro la Francia. Clicca qui per leggere la notizia .

12.20 - Aldo Serena parla dell'Italia attraverso Sportmediaset.it. "Mancini? Avrà un arduo compito, non sarà semplice. Non ha una concorrenza tra i giocatori di altissimo profilo. Non avendo dei super campioni sui quali fare affidamento, dovrà creare un gruppo unito, una squadra compatta, dare un gioco. E non è semplice perché il ct ha sempre pochi giorni a disposizione. Nella speranza che Chiesa o Verdi esplodano, in questa fase ci sono poche certezze. Mi auguro che questi ragazzi e anche altri, tipo Pellegrini, possano crescere velocemente e diventare campioni per riportare l’Italia dove merita”, le parole dell'ex attaccante.

12.55 - I bookmakers credono nella vittoria della formazione di Deschamps. Fattore campo e ultime prestazioni portano in vantaggio i padroni di casa rispetto all'Italia, con la Francia favorita con la quota 1.67 (X a 3.50 e 2 a 5.50). Più equilibrate le quote sull’esito dopo i primi 45’ (1 1° Tempo a 2.25, X a 2.15 e 2 a 5.50), mentre nel parziale/finale si punta su 1/1 (2.55) e X/1 (4.00). Per il risultato esatto la quota più bassa è quella dell’1-0 (5.50), seguito da 2-0 e 1-1 (6.50) e 2-1 (8.00).

13.15 - Sempre sul fronte pronostici è da segnalare i possibili gol di Griezmann (2.15 e 4.50 per la prima marcatura) e Mbappè (2.60 e 5.50), mentre sale a 7.50 un gol di Pogba, autore di ben due assist nell’ultimo incrocio tra le due squadre. Per il primo gol dell'Italia, i bookmakers puntano su Balotelli (3.15 e 7.00), a segno contro l’Arabia Saudita. Sale invece a 5.50 la rete di Chiesa.

13.55 - Francia-Italia, Nice Matin ricorda: "Balotelli disse sì al Nizza in pizzeria". Clicca qui per leggere la notizia .

14.30 - Francia-Italia, i precedenti: azzurri in vantaggio, senza vittorie da 10 anni. Clicca qui per leggere la notizia .

15.11 - Lorenzo Insigne protagonista di una campagna di solidarietà della Nazionale italiana, in attesa dell'amichevole di stasera con la Francia. "Gli Azzurri sostengono EqualGame, campagna della UEFA di responsabilità sociale per promuovere l’inclusione, la diversità e l’accessibilità nel calcio", si legge su Twitter.

15.49 - Il capitano della Nazionale francese Hugo Lloris ha parlato così in conferenza stampa prima dell'amichevole con l'Italia: "È speciale per me tornare a Nizza con la maglia della Nazionale. Sono concentrato sulla partita, sarà importante per creare feeling tra di noi ed essere pronti per l'esordio al Mondiale con l'Australia. Italia? Sarà una bella prova, nonostante l'assenza dell'Italia in Russia. Sarà un match complicato e importante".

16.20 - Queste, invece, le parole in conferenza stampa del ct della Francia Didier Deschamps: "Il ct della Francia Didier Deschamps ha presentato così in conferenza stampa l'incontro amichevole in programma oggi con l'Italia: "Sono rimasto sorpreso da come l’Arabia sia partita forte e abbia messo in difficoltà gli azzurri. L’Italia è venuta fuori alla distanza. Immagino che contro la Francia gli azzurri avranno diverse motivazioni. Italia out al Mondiale? Dispiace, ma bisogna accettare il verdetto del campo. A noi è successo varie volte. Balotelli? È un attaccante di alto livello, può fare la differenza, viene da due ottime stagioni e ha segnato tanti gol. È uno dei migliori centravanti d’Europa".

16.51 - Poche ore a Francia-Italia. Questo il tweet del profilo ufficiale degli azzurri: "Nel primo pomeriggio Nizza ha ospitato il FanMatch Francia vs Italia; questa sera scenderanno in campo gli uomini di Mancini!".