LIVE TMW - Verso Francia-Italia, per i bookmakers meglio i transalpini

E' il giorno di Francia-Italia. Una semplice amichevole di lusso per la nostra Nazionale, una sfida per avvicinarsi al Mondiale per i galletti. Sarà Nizza lo scenario per la sfida tra la selezione di Didier Deschamps contro quella di Roberto Mancini. Segui l'avvicinamento alla sfida dell'Allianz Riviera sulle colonne di Tuttomercatoweb.com.

11.00 - Annuncia qualche cambio di formazione Roberto Mancini per la sfida con la Francia, rimane il dubbio riguardante Mario Balotelli. L'ex attaccante di Inter e Milan dovrà smaltire un problema accusato contro l'Arabia, in caso di recupero probabilmente vestirà anche la fascia da capitano visto il gran numero di presenze superiori a tutti. Clicca qui per le probabili formazioni .

11.05 - Il Corriere di Torino su Sirigu e l'Italia: "Guanti azzurri". Clicca qui per leggere la notizia .

11.10 - La Stampa: "Assaggio al Mondiale, Italia al test Francia". Clicca qui per leggere la notizia .

11.15 - Tuttosport: "Italia, regalaci un'emozione da Mondiale". Clicca qui per leggere la notizia .

11.20 - Il Corriere Fiorentino su Francia-Italia: "La meglio gioventù". Clicca qui per leggere la notizia .

11.30 - La Gazzetta dello Sport verso Francia-Italia: "Supermercato Nazionale". Clicca qui per leggere la notizia .

11.40 - Un'Italia sul mercato. Quasi tutto l'11 di stasera con le valigie pronte. Clicca qui per leggere la notizia .

12.00 - Davide Ballardini, tecnico del Genoa, ha parlato a RMC Sport di Perin. Il portiere del grifone, che dovrebbe trasferirsi alla Juventus, sarà in panchina questa sera contro la Francia. Clicca qui per leggere la notizia .

12.20 - Aldo Serena parla dell'Italia attraverso Sportmediaset.it. "Mancini? Avrà un arduo compito, non sarà semplice. Non ha una concorrenza tra i giocatori di altissimo profilo. Non avendo dei super campioni sui quali fare affidamento, dovrà creare un gruppo unito, una squadra compatta, dare un gioco. E non è semplice perché il ct ha sempre pochi giorni a disposizione. Nella speranza che Chiesa o Verdi esplodano, in questa fase ci sono poche certezze. Mi auguro che questi ragazzi e anche altri, tipo Pellegrini, possano crescere velocemente e diventare campioni per riportare l’Italia dove merita”, le parole dell'ex attaccante.

12.55 - I bookmakers credono nella vittoria della formazione di Deschamps. Fattore campo e ultime prestazioni portano in vantaggio i padroni di casa rispetto all'Italia, con la Francia favorita con la quota 1.67 (X a 3.50 e 2 a 5.50). Più equilibrate le quote sull’esito dopo i primi 45’ (1 1° Tempo a 2.25, X a 2.15 e 2 a 5.50), mentre nel parziale/finale si punta su 1/1 (2.55) e X/1 (4.00). Per il risultato esatto la quota più bassa è quella dell’1-0 (5.50), seguito da 2-0 e 1-1 (6.50) e 2-1 (8.00).

13.15 - Sempre sul fronte pronostici è da segnalare i possibili gol di Griezmann (2.15 e 4.50 per la prima marcatura) e Mbappè (2.60 e 5.50), mentre sale a 7.50 un gol di Pogba, autore di ben due assist nell’ultimo incrocio tra le due squadre. Per il primo gol dell'Italia, i bookmakers puntano su Balotelli (3.15 e 7.00), a segno contro l’Arabia Saudita. Sale invece a 5.50 la rete di Chiesa.

13.55 - Francia-Italia, Nice Matin ricorda: "Balotelli disse sì al Nizza in pizzeria". Clicca qui per leggere la notizia .