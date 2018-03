LIVE TMW - Verso Inghilterra-Italia, Immobile-Belotti unico dubbio

Fonte: ha collaborato da Londra l'inviato Lorenzo Di Benedetto

14.15 - A margine dell'assemblea dell'Eca a cui ha preso parte, il presidente della Fifa Gianni Infantino ha parlato dell'incontro romano e della situazione della Nazionale italiana: "Oltre al Var ci saranno le 4 sostituzioni e non ci sarà più il triple punishment, la tripla sanzione. L'Italia con l'Inghilterra? Ci si aspetta sempre qualcosa in più per l'Italia, ma lo stesso pensano in Inghilterra. Per l'Italia stasera non sarà una passeggiata. Dopo la non qualificazione, per meriti della Svezia, si passa ad una fase di ricostruzione. Serve tempo, ma l'Italia è l'Italia".

13.35 - Moreno Torricelli è stato compagno in maglia azzurra dell'attuale ct Gigi Di Biagio. Per parlare del nuovo corso della Nazionale e della scelta del prossimo ct, TuttoMercatoWeb ha contattato l'ex esterno di Juventus e Fiorentina. "Sarà una gara importante, oltre al prestigio si cercherà di capire se e quanti dei giovani in rosa potranno essere utili alla Nazionale del futuro. Per me è importante capire come si intende sviluppare il progetto azzurro, quindi quali saranno i giocatori e se Di Biagio potrà avere chance di conferma. Ecco perché la gara di stasera è importante".

12.58 - Ultime sulla formazione dell'Inghilterra in vista dell'amichevole di questa sera a Wembley. (3-1-4-2): Butland; Walker, Stones, Tarkowski (Mawson); Dier; Trippier, Livermore (Cook, Henderson), Alli, Rose; Sterling, Vardy.

12.28 - Presente alla riunione ECA a Roma, Roberto Fabbricini, presidente della FIGC, ha parlato del futuro ct. "Novità sul prossimo ct dell'Italia? Lasciamo finire questa seconda partita a Di Biagio che se lo merita. Dobbiamo scegliere con grande serenità, senza escludere nessuno di quelli che sono in ballo"

12.14 - Secondo quanto filtra da Londra, dove al momento c'è una classica e fitta pioggia britannica, sono previsti circa 1500 tifosi italiani sugli 84mila di Wembley.

12.06 - Questo il possibile undici dell'Italia. Unico dubbio in attacco tra Immobile e Belotti. (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Rugani, Darmian; Parolo, Jorginho, Pellegrini; Candreva, Belotti (Immobile), Insigne.

12.00 - Si gioca stasera, nella splendida cornice di Wembley, Londra, l'amichevole tra Inghilterra e Italia. E' già terminata l'era di Gigi Di Biagio che dopo il tonfo contro l'Argentina, dovrà almeno salvare l'onore azzurro contro i Leoni d'Albione di Gareth Southgate. Fischio d'inizio alle 21:00 italiane, previsto il sold-out.