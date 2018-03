LIVE TMW - Verso Inghilterra-Italia, le scelte di Di Biagio e Southgate

Fonte: hanno collaborato Tommaso Bonan e l'inviato da Londra, Lorenzo Di Benedetto

19.55 - Queste le formazioni ufficiali di Inghilterra-Italia:

Inghilterra (3-5-2): Butland; Walker, Stones, Tarkowski; Trippier, Dier, Oxlade-Chamberlain, Lingard, Young; Vardy, Sterling.

Ct: Southgate

Italia (4-3-3): Donnarumma; Zappacosta, Rugani, Bonucci, De Sciglio; Pellegrini, Jorginho, Parolo; Candreva, Immobile, Insigne.

Ct: Di Biagio

19.47 - Queste le immagini della Nazionale inglese al momento dell'arrivo presso lo stadio:



19.35 - Dopo l'arrivo a Wembley, l'Italia di Di Biagio si trova in questi minuti sul terreno di gioco dello stadio che tra poco più di un'ora ospiterà la Nazionale azzurra contro l'Inghilterra (vedi foto in calce all'articolo).

19.23 - La Nazionale inglese - riporta il profilo Twitter ufficiale della Federazione - è da poco arrivata a Wembley, sede dell'amichevole contro l'Italia:



19.15 - Ultimissime di formazione da Sky Sport. Nell'Italia, i punti fermi sono Donnarumma in porta, che ha vinto il ballottaggio con Perin. Nella difesa a 4 ci saranno De Sciglio, Bonucci, Rugani e Darmian. A centrocampo, spazio ancora a Jorginho con Pellegrini e Parolo. In avanti Insigne, Immobile, Candreva.

19.08 - Secondo quanto riporta Sky Sport, è terminata da poco la riunione tecnica dell'Italia, che lascerà dunque nei prossimi minuti l'hotel in direzione Wembley.

18.20 - Sarà lo stadio di Wembley ad ospitare la prestigiosa amichevole di questa sera tra Inghilterra e Italia.



17.33 - Sono due le squadre di club che, in questo giro di convocazioni di Gareth Southgate, hanno rifornito maggiormente la lista del ct dell'Inghilterra: sono il Tottenham (Trippier, Rose, Dier, Dele Alli) e il Liverpool (Gomez, Henderson, Lallana, Oxlade-Chamberlain) con 4 calciatori a testa, al netto dell'infortunio di Harry Kane, che altrimenti avrebbe favorito gli Spurs in questa classifica. Per quanto riguarda l'Italia, invece, a primeggiare nelle convocazioni di Di Biagio sono rispettivamente Juventus e Milan con 4 giocatori a testa (Buffon, Chiellini, De Sciglio, Rugani, Donnarumma, Bonucci, Bonaventura e Cutrone).

17.11 - "L'Italia non è in crisi, sarà un buon test". Così Gareth Southgate, ct dell'Inghilterra, in merito alla sfida di questa sera contro l'Italia. Questo il tweet della Federazione inglese con le dichiarazioni del ct, accompagnato da Sterling:



The talking is done. Read the big conversation points from our pre-#ENGITA media briefing: https://t.co/NaFAk82Rcq — England (@England) 27 marzo 2018

16.42 - Sono 26 in totale i precedenti tra Inghilterra e Italia: nel bilancio avanti gli Azzurri per 10 successi a 8 (8 anche i pareggi). In particolare la squadra tricolore ha perso solo una delle ultime sette gare contro l'Inghilterra (3V, 3N). Delle sfide tra le due Nazionali si ricorda il gran gol di Gianfranco Zola, a Londra nelle qualificazioni Mondiali del 1997. Due volte soltanto Inghilterra e Italia si sono sfidate proprio ai Mondiali: a Bari nella rassegna organizzata in casa nel 1990 e e a Manaus (Brasile) nel 2014. In entrambi i casi il risultato fu di 2-1 per gli Azzurri. Da menzionare, poi, il quarto di finale all'Europeo di Polonia-Ucraina 2012, quello del cucchiaio di Andrea Pirlo.

16.29 - L'ultima vittoria dell'Italia a Wembley risale al 12 febbraio 1997, quando il gol decisivo fu firmato da Gianfranco Zola. Magic Box ne ha parlato oggi a La Gazzetta dello Sport: "Erano altri tempi, oggi siamo in crisi anche nel calcio", l'esordio di Zola. Che poi prosegue: "Gli inglesi sono più avanti, a noi ci manca il talento più che il denaro". Quindi una considerazione sulla Nazionale di oggi: "Verratti deve giocare davanti alla difesa, non è una mezzala. Balotelli? Non si discute, ma i comportamenti pesano".

16.21 - "Di Biagio non può fare l'allenatore della Nazionale". È chiaro il pensiero di mister Luigi Cagni, che, su RMC Sport, si è soffermato sul ruolo del ct azzurro. "Ci vuole un tecnico che abbia grande esperienza. Chi allena solo l'Under 21 non può gestire certe situazioni. Prima dell'amichevole ha dichiarato che avrebbe voluto comandare il gioco, ma è una follia, non ha capito che tipo di squadra ha in mano. Per i prossimo 4-5 anni l'Italia non comanderà mai il gioco, abbiamo bisogno di tempo, pazienza e umiltà".

15.56 - Protagonisti dentro e fuori dal campo, il ct Di Biagio e Bonucci nelle ultime ore hanno presentato in conferenza stampa la sfida contro l'Inghilterra.



15.30 - Sarà presente anche la Video Assistant Referee questa sera a Wembley per Inghilterra-Italia, test amichevole che per gli inglesi sarà utile in vista di Russia 2018.

15.07 - Ultime da Londra: Immobile più di Belotti nel tridente con Candreva e Insigne.

14.15 - A margine dell'assemblea dell'Eca a cui ha preso parte, il presidente della Fifa Gianni Infantino ha parlato dell'incontro romano e della situazione della Nazionale italiana: "Oltre al Var ci saranno le 4 sostituzioni e non ci sarà più il triple punishment, la tripla sanzione. L'Italia con l'Inghilterra? Ci si aspetta sempre qualcosa in più per l'Italia, ma lo stesso pensano in Inghilterra. Per l'Italia stasera non sarà una passeggiata. Dopo la non qualificazione, per meriti della Svezia, si passa ad una fase di ricostruzione. Serve tempo, ma l'Italia è l'Italia".

13.35 - Moreno Torricelli è stato compagno in maglia azzurra dell'attuale ct Gigi Di Biagio. Per parlare del nuovo corso della Nazionale e della scelta del prossimo ct, TuttoMercatoWeb ha contattato l'ex esterno di Juventus e Fiorentina. "Sarà una gara importante, oltre al prestigio si cercherà di capire se e quanti dei giovani in rosa potranno essere utili alla Nazionale del futuro. Per me è importante capire come si intende sviluppare il progetto azzurro, quindi quali saranno i giocatori e se Di Biagio potrà avere chance di conferma. Ecco perché la gara di stasera è importante".

12.58 - Ultime sulla formazione dell'Inghilterra in vista dell'amichevole di questa sera a Wembley. (3-1-4-2): Butland; Walker, Stones, Tarkowski (Mawson); Dier; Trippier, Livermore (Cook, Henderson), Alli, Rose; Sterling, Vardy.

12.28 - Presente alla riunione ECA a Roma, Roberto Fabbricini, presidente della FIGC, ha parlato del futuro ct. "Novità sul prossimo ct dell'Italia? Lasciamo finire questa seconda partita a Di Biagio che se lo merita. Dobbiamo scegliere con grande serenità, senza escludere nessuno di quelli che sono in ballo"

12.14 - Secondo quanto filtra da Londra, dove al momento c'è una classica e fitta pioggia britannica, sono previsti circa 1500 tifosi italiani sugli 84mila di Wembley.

12.06 - Questo il possibile undici dell'Italia. Unico dubbio in attacco tra Immobile e Belotti. (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Rugani, Darmian; Parolo, Jorginho, Pellegrini; Candreva, Belotti (Immobile), Insigne.

12.00 - Si gioca stasera, nella splendida cornice di Wembley, Londra, l'amichevole tra Inghilterra e Italia. E' già terminata l'era di Gigi Di Biagio che dopo il tonfo contro l'Argentina, dovrà almeno salvare l'onore azzurro contro i Leoni d'Albione di Gareth Southgate. Fischio d'inizio alle 21:00 italiane, previsto il sold-out.