LIVE TMW - Verso Inter-Barca, Conte: "Soffriremo, ma vogliamo gli ottavi"

Fonte: Inviato ad Appiano Gentile (CO)

13.15 - Obiettivo vittoria. E non potrebbe essere altrimenti contro un Barcellona già agli ottavi da settimane e in contemporanea con un Dortmund a caccia dei tre punti sullo Slavia Praga. Zero calcoli domani in un San Siro da record. A breve il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, presenterà la sfida con i blaugrana che chiude la fase a gironi di Champions League. Segui la conferenza stampa LIVE su TuttoMercatoWeb.com

13.30 - Iniziata la conferenza stampa di Antonio Conte

La partita più importante da quando è qui a Milano?

"E' importante, sicuramente. Ci giochiamo la qualificazione in Champions e per questo è un momento importante. Ai sorteggi si era parlato di un girone molto difficile. Essere qui, all'ultima giornata, con la possibilità di giocarcela contro il Barcellona deve darci soddisfazione e orgoglio. Vogliamo continuare a giocare questa competizione, con giocatori che necessita di fare esperienza"

Cambia la sua strategia con un Barcellona che farà rifiatare molti giocatori?

"Resta comunque il Barcellona, tra le quattro o cinque squadre che ogni anno parte per vincere la competizione. Una squadra molto forte, serena del primo posto e per questo giocherà senza grande pressione che spesso può creare problemi. Quindi non cambia nulla. Dovremo essere bravi, dare tutto pur sapendo che potrebbe non bastare"

Ci sono obiettivi chiari?

"Viviamo alla giornata, vogliamo arrivare a Natale con una situazione non semplice. Domani affrontiamo il Barcellona, una squadra top, in casa nostra con la possibilità vincendo di avere la certezza di andare agli ottavi. Deve darci entusiasmo, per forza anche pressione, ma abbiamo bisogno di giocare queste partite per crescere. Guardiamo sempre step by step"

Rispetto all'andata quanto siete cresciuti?

"Sono passati due mesi, la squadra ha affrontato difficoltà e avversari crescendo di volta in volta. Al Camp Nou abbiamo giocato con coraggio e voglia, ma poi è arrivata la sconfitta grazie alle loro giocate importanti. Siamo cresciuti, cambieranno alcuni interpreti, proveremo ad esaltarli e al contempo limitare il nostro avversario. Se pensassimo di non soffrire il possesso del Barca, saremmo degli stolti. In fase di possesso proveremo a metterli in difficoltà"

Dopo i fischi contro la Roma, cosa si aspetta da San Siro?

"Ci aspettiamo tanta energia positiva, da tutti i settori, in qualunque momento. Il nostro stadio può darci tanta energia positiva e sono sicuro che ce la darà. Vogliamo andare tutti agli ottavi, sarebbe un traguardo prestigioso"

Cosa pensa di più: la spinta mentale può compensare gli infortuni?

"Da tempo conviviamo con questa situazione. L'aspetto positivo è proprio quello della maggiore responsabilità che comporta una crescita collettiva più rapida. Mancano tre partite a Natale, c'è l'entusiasmo giusto per affrontare fino in fondo questo miniciclo, con la giusta interpretazione, con tutto quello che abbiamo e ancora di più. Soprattutto domani dove, ripeto, sarà molto difficile vincere. Giocheremo sempre a testa alta"

Pensa che con questi risultati positivi, domani l'Europa la rispetterà ancora di più come tecnico?

"Io chiedo rispetto ai miei calciatori, inutile guardarsi alle spalle. Si guarda al domani che è la cosa più importante per noi. Restiamo concentrati sul nostro obiettivo e il resto verrà da sé"

14.00 - Terminata la conferenza stampa di Antonio Conte