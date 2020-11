live Verso Real-Inter, tra poco la conferenza stampa di Zidane

vedi letture

F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

12.45 - Ko all'esordio contro lo Shakhtar, pari in rimonta sul Monchengladbach. Quanta fatica in questo avvio di Champions League per il Real Madrid di Zinedine Zidane che, tra poco, parlerà in conferenza stampa in vista dell'Inter. Seguila LIVE su TMW