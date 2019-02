LIVE TMW - Via al Premio Facchetti a Vialli. Presenti Marotta e Mancini

Fonte: ha collaborato da Milano, l'inviato Antonio Vitiello

11.28 E' lunga la lista dei presenti in Gazzetta per il Premio Facchetti. Mancini, Cairo, Gravina, Facchetti jr, Sacchi, Mantovani jr, Vierchowod, Carraro, Carolina Morace, Gandini, Torricelli, Attilio Lombardo.

11.19 Urbano Cairo, presidente del Torino e numero uno di RCS, sale sul palco per fare gli onori di casa dopo il direttore della Gazzetta, Andrea Monti e al fianco di Cristina Fantoni che presenta la mattinata. "Per me è un ricordo emozionante, sia di Cannavò che di Facchetti che anche oggi è ricordato come un esempio per tanti. Poi Candido, oggi a dieci anni dalla sua scomparsa: quel che ha fatto come giornalista e direttore, per diciannove anni, resta anche oggi".

11.15 La cerimonia prende il via con il ricordo di Candido Cannavò. "il giornalista di lungo corso che dalle colonne della Gazzetta dello Sport, di cui è stato per tanti anni direttore, e dalle più diverse tribune mediatiche, ha raccontato con passione e acutamente divulgato i valori di lealtà e di competizione che hanno reso sempre più popolare il gioco del calcio e lo sport italiano", come lo definì l'allora Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano.

11.11 Dopo Marotta e Vialli, dopo Galliani, è arrivato al Premio Facchetti a Milano anche il ct Roberto Mancini. Le ultime dichiarazioni risalgono a ieri sera, a Tiki Taka, dove si è espresso anche su Zaniolo e Balotelli. A breve il via alla cerimonia in Gazzetta.

11.07 Il caso Mauro Icardi dopo le parole di ieri sera a Tiki Taka di Wanda Nara, le decisioni dell'arbitro Abisso e del VAR dopo Fiorentina-Inter. Giuseppe Marotta è arrivato al Premio Facchetti in Gazzetta e c'è attesa per quel che dirà l'ad nerazzurro. Peraltro, saranno premiati e sul palco anche Roberto Mancini, ct azzurro, Gabriele Gravina, presidente della FIGC, e Gianluca Vialli. All'ex calciatore il premio Il Bello del Calcio e pure curiosità per capire se sarà il presidente della Sampdoria in caso di acquisto del fondo York Capital Investments della società blucerchiata dalle mani di Massimo Ferrero.

11.00 Prende il Via il premio Il Bello del Calcio, premio internazionale della Gazzetta dello Sport in ricordo di Giacinto Facchetti istituito nel 2006, anno della scomparsa del Cipe. A riceverlo sarà Gianluca Vialli: "campione in campo e fuori, Vialli ha dimostrato di avere una innata voglia di combattere. L’umanità e il coraggio che ha dimostrato nella battaglia che sta combattendo contro una malattia subdola ha lasciato il segno. "Ho avuto il cancro. Per ora ho vinto, ma la partita non è finita", ha gridato al mondo", la motivazione. La cerimonia di premiazione sarà preceduta dal ricordo di Candido Cannavò. Franco Arturi illustrerà le iniziative della Fondazione Cannavò, poi Andrea Monti e Alessandro Cannavò (figlio di Candido) presenteranno con Elio Trifari il libro «Storia Sentimentale» con una selezione di pezzi di Cannavò. Saranno presenti: il presidente di Rcs Urbano Cairo, il presidente del Coni Giovanni Malagò, il numero uno della Figc Gabriele Gravina. Vialli riceverà il premio dalle mani di Urbano Cairo: la copia numero 1 dell’illustrazione dell’artista Riccardo Guasco. Vialli succede a un altro genio del pallone, Andrea Pirlo, vincitore lo scorso anno. Presente anche l'ad nerazzurro, Giuseppe Marotta.