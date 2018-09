LIVE TMW - Via alla Champions, alle 18:55 in campo Inter e Barça

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

14.57 - Cresce l'attesa a Belgrado Sold out stasera al Marakana di Belgrado per la gara contro il Napoli, in vendita all'esterno le consuete sciarpe della partita. Intanto i giocatori dello Stella Rossa non scambieranno le maglie con i giocatori del Napoli. Le maglie verranno donate ad una associazione umanitaria che le metterà all'asta per raccogliere fondi. (da Belgrado, Raimondo De Magistris).

C'è attesa a Belgrado in vista del ritorno in Champions, dopo 26 anni, della Stella Rossa. La sciarpa del match. #TMW #StellaRossaNapoli pic.twitter.com/MOGplsoeTp — Raimondo De Magistris (@RaimondoDM) 18 settembre 2018

14.45 - Zanetti ricorda il 2010 Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, ha parlato dei propri ricordi legati alla Champions League sul Matchday Programme del club nerazzurro. "È una competizione straordinaria. Ti confronti con le squadre più forti d'Europa, hai tutto San Siro dietro di te, che ti sorregge. E' la dimensione naturale di un club come l'Inter. Ricordo la prima partita di Champions, era a Pisa, contro lo Skonto Riga. Quando ci siamo detti che potevamo vincerla nel 2010? A Kiev, senza dubbio. Eravamo praticamente fuori dal gruppo e l'abbiamo acchiappata all'ultimo secondo".

14.20 - Levy: "Sono fiducioso" Il presidente del Tottenham, a Sky Sport, ha rilasciato una breve dichiarazione nel giorno di Inter-Tottenham. "Non vedo l'ora, sarà una bella partita. Fiducioso? Sempre".

14.10 - Pastore out col Real La Roma ha diramato la lista dei convocati per la gara contro il Real Madrid. Spicca l'assenza di Javier Pastore dalla lista di Eusebio Di Francesco.

Portieri: Olsen, Mirante

Difensori: Karsdorp, Juan Jesus, Kolarov, Marcano, Santon, Fazio, Florenzi, Manolas

Centrocampisti: Cristante, Lo.Pellegrini, De Rossi, Zaniolo, Nzonzi

Attaccanti: Perotti, Dzeko, Schick, Under, Kluivert, El Shaarawy.

13.54 - Ramos verso la Roma Così Sergio Ramos in conferenza stampa in vista della gara contro la Roma di domani. "Siamo orgogliosi. Abbiamo vinto tre Champions consecutive e non è stato un caso. Siamo assetati di vittorie" (da Madrid, Pietro Lazzerini).

13.50 - De Laurentiis al pranzo Uefa Aurelio De Laurentiis, a Belgrado con la squadra di Carlo Ancelotti, lascia l'albergo del Napoli per il pranzo UEFA con la dirigenza della Stella Rossa. (da Belgrado, Raimondo De Magistris).

De Laurentiis, a Belgrado con la squadra, lascia l'albergo del Napoli per il pranzo UEFA. #TMW #StellaRossaNapoli pic.twitter.com/vULXkUKPlq — Raimondo De Magistris (@RaimondoDM) 18 settembre 2018

13.47 - Zhang al pranzo Uefa con il Tottenham Consueto pranzo tra dirigenze in corso nel giorno della gara Champions. A Milano, nel ristorante di Cracco in zona Duomo, è in corso quello tra Inter e Tottenham. Per i nerazzurri c'è anche Steven Zhang. (da Milano, Simone Bernabei).

13.41 - Winks sfida l'Inter Harry Winks ha assicurato di essere pronto per la gara contro l'Inter. "Come calciatore devi andare oltre queste battaglie, non sono l'unico che gioca convivendo con il dolore e non sarò l'ultimo. Ce ne sono a centinaia. È stato difficile, i primi allenamenti senti dolore ogni giorno, la caviglia non è la stessa di prima, ma è calcio. La Champions? Sarà fondamentale per noi uscire e mandare un messaggio all'Europa - e alla Premier - che stiamo tornando. Faremo bene, siamo tutti pronti per combattere".

13.19 - De Laurentiis: "A Belgrado sarà battaglia" Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media serbi: "Belgrado è una città bella, con una squadra forte e difficile da sconfiggere. Sarà una battaglia, e spero che sia una battaglia sportiva. Noi siamo contenti di affrontare la Stella Rossa, speriamo di far bene".

13.18 - Parla Lopetegui Conferenza stampa per il tecnico del Real Madrid, Julen Lopetegui, alla vigilia della gara contro la Roma. L'allenatore glissa su Cristiano Ronaldo. "Noi ci concentriamo solo sui giocatori che abbiamo in rosa e questa è una rosa che può giocare per vincere in tutte le competizioni. Ci sono tantissimi calciatori molto molto forti nella storia del club, ma io penso solo alla mia rosa". (da Madrid, Pietro Lazzerini).

13.00 - Manolas verso il Real In una lunga intervista rilasciata a Marca, Kostas Manolas ha parlato anche dell'accoglienza che riceverà al Bernabeu dopo avere eliminato, con una zuccata, il Barcellona nella scorsa Champions League. "Dicono che mi applaudiranno… va bene, sarà divertente, però quando inizierà la partita penserò solo a vincere con la mia squadra. "Tornare in Champions la prossima stagione, arrivare tra le prime 4. Sappiamo che la Juve ha la squadra più forte del campionato, però aspettiamo la nostra occasione. In Champions l’obiettivo è passare alla fase a eliminazione e andare avanti passo dopo passo senza precluderci nulla".

12.55 - Di Francesco e il Real senza CR7 Alla vigilia del match di Champions League fra la sua Roma e il Real Madrid, Eusebio Di Francesco ha rilasciato una lunga intervista ad AS dove ha parlato dei nuovi Blancos senza Cristiano Ronaldo: 2Sono ancora una squadra fortissima. Hanno grande qualità con la palla fra i piedi e stanno commettendo meno errori rispetto al passati. Real ancora affamato dopo tre Champions? Sì perché hanno una mentalità vincente. Come la Juventus in Italia".

12.37 - Napoli sempre all'hotel a Belgrado Niente rifinitura in mattinata per il Napoli di Carlo Ancelotti, la formazione azzurra è sempre all'hotel Hilton di Belgrado. (da Belgrado, Raimondo De Magistris).

12.29 - Ko per De Sciglio Report medico dal sito ufficiale della Juventus sulle condizioni di Mattia De Sciglio. "Il calciatore - si legge - è stato sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di tipo distrattivo ai flessori della coscia destra. De Sciglio ha già iniziato terapie e lavoro personalizzato e verrà monitorato quotidianamente".

12.04 - Simovic sulla Stella Rossa Vladimir Simovic è stato per anni nel quadro dirigenziale della Stella Rossa Belgrado. Ha ricoperto per diverse stagioni il ruolo di capo scout, poi s'è trasferito a Malta per ricoprire il ruolo di direttore sportivo del Balzan FC. Però, conosce ancora bene la realtà che si troverà di fronte il Napoli in questo esordio in Champions. E la racconta ai microfoni di TMW: "La Stella Rossa ha giocato in Champions League l'ultima volta nella stagione 1991/92. Hanno venduto in poche ore i 54mila biglietti disponibili: fossero stati 200mila, sarebbe stati egualmente venduti tutti. I tifosi della Stella Rossa aspettano questo momento da 26 anni e i 'delije' sono uno dei più caldi gruppi ultras d'Europa: sono sicuro che faranno del loro meglio per aiutare la squadra. Il Napoli però è a sua volta abituato a palcoscenici del genere e sono sicuro che verrà fuori un grande spettacolo".

11.55 - Polverizzati i biglietti a Belgrado Tutti esauriti i biglietti per le tre gare di Champions a Belgrado. Grandissima attesa in casa Stella Rossa in vista della gara di stasera contro il Napoli. Intanto, prima del fischio d'inizio di stasera, gli eroi della finale di Bari saranno in campo per un giro pre-gara con la Coppa dei Campioni vinta. (da Belgrado, Raimondo De Magistris).

11.52 - Juve in campo alla Continassa Juventus in campo alla Continassa per preparare la sfida di domani contro il Valencia. In corso i 15' aperti alla stampa, da valutare le scelte di Allegri che parlerà alle 19 con Chiellini dalla Spagna. (dalla Continassa, Marco Spadavecchia).

11.35 - La carica della stampa spagnola La stampa spagnola ha salutato quest'oggi all'unanimità l'inizio della Champions League. E sia i quotidiani di stampo madridista, che quelli invece dotati di un'impostazione filo-barcellonista, attendono grandi cose dalle squadre iberiche nella competizione. "Inizia la nostra Champions", è il titolo scelto da Marca in prima pagina, con forti richiami alle tre vittorie di fila dei blancos, mentre AS scrive: "Musica di Champions". Sul fronte catalano Sport è deciso: "La coppa che Messi vuole", si legge in prima pagina. Mundo Deportivo invece titola: "Champions Chip", un gioco di parole sulla pronuncia inglese del termine. Nella competizione saranno poi impegnate anche Atletico Madrid e Valencia.

11.17 - Pastore salta il Real La squadra è scesa in campo a Trigoria, spiega Vocegiallorossa.it. Ancora out Pastore che non sarà convocato per la trasferta di Madrid contro il Real.

11.16 - Lukovic sulla Stella Rossa Aleksandar Lukovic conosce perfettamente la Stella Rossa Belgrado, questa sera avversaria del Napoli in Champions League. E' la squadra che l'ha lanciato nel grande calcio, che gli ha permesso di approdare in Serie A prima (Ascoli e Udinese) e allo Zenit San Pietroburgo poi. E in cui è tornato, per chiudere nel 2017 una carriera che l'ha visto protagonista con la maglia della nazionale serba per diversi anni. E infatti, ai microfoni di TMW, riesce a raccontare l'avversaria degli azzurri con dovizia di particolari: "E' una squadra con identità. Lo scorso anno è arrivato il nuovo allenatore, Vladan Milojević, e con lui sono cambiati tanti giocatori dando così il via a un nuovo ciclo. E' una squadra disciplinata, aggressiva e che attacca bene gli spazi. Questi due anni sono stati ottimi per la rosa e per creare un gioco armonioso".

11.15 - Domani la Juventus Domani in campo a Valencia la Juventus che ha pubblicato sui social in suo programma di giornata. Allenamento adesso, poi conferenza stampa di Massimiliano Allegri.

11.00 - Si parte Sono otto le gare in programma per la prima giornata della fase a gironi della Champions League 2018/2019. Aprono le danze le gare del gruppo dell'Inter: alle 18:55, Barcellona-PSV Eindhoven e proprio i nerazzurri in casa a San Siro contro il Tottenham. Alle 21:00 tutte le altre: Club Brugge-Dortmund, Galatasaray-Lokomotiv Mosca, Liverpool-PSG, Monaco-Atletico Madrid, Schalke 04-Porto e Stella Rossa-Napoli.