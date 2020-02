vedi letture

live Vigilia di Lione-Juve, Dembele: "Aouar è un grande giocare, felici di averlo"

La punta del Lione, star dell'attacco francese, arrivato in estate dal Celtic Glasgow, è in conferenza stampa. Moussa Dembele, 25 partite e 14 gol nella Ligue 1 in corso, è al fianco di Rudi Garcia per presentare la gara di domani contro la Juventus, andata degli ottavi di finale di Champions League. Segui la conferenza live su Tuttomercatoweb.com.

E' in cerca del primo gol in Champions

"C'è una grande aspettativa ma non ho pressione. Voglio restare nel mio gioco, coi miei obiettivi, facendo il meglio per la squadra".

Come sta?

"Fisicamente mi sento bene, il gruppo sta bene. Cerco di fare il più possibile in campo e fuori, prima e dopo l'allenamento, per rendere al top".

Che può dirci di Aouar?

"E' motivato, sta bene, farà una grande partita per la squadra. E' un grande giocatore e siamo felici di averli qui".

Termina qui la conferenza di Moussa Dembele