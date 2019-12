LIVE TMW - Wolfsberger, Sahli: "Bello giocare all'Olimpico, daremo il massimo"

Premi F5 per aggiornare la diretta!

Fonte: Dal nostro inviato all'Olimpico, Dario Marchetti

18.55 - Dopo le parole di Fonseca e Perotti di questa mattina in conferenza stampa, ora è la volta del Wolfsberger. Dall'Olimpio parlerà in tecnico Sahli insieme a un calciatore. Gli austriaci, già eliminati dalla competizione, vorranno comunque chiudere il girone J senza fare figuracce. Queste le parole del tecnico con il live a cura di TMW:

19.10 - Inizia la conferenza stampa

Prende parola il mister: "Siamo alla nostra ultima partita, ma questo non vuol dire che non daremo il massimo anche se i risultati non sono stati favorevoli".

Che effetto le fa giocare all'Olimpico e che partita ha in mente?

"E' uno stadio bellissimo e ci aiuterà con le motivazioni".

Quali possono essere i punti deboli della Roma?

"Posso dire che ci siamo preparati al meglio per giocare questa partita".

Che percezione si ha della Roma e della Serie A all'estero?

"La Serie A rimane un grande campionato e anche la Roma è forte. Ho visto le ultime cinque partite e i giallorossi sono una squadra da grandi prestazioni".

E' possibile paragonare le squadre austriache a quelle italiane?

"Difficile paragonare una squadra italiana a una nostra perché qui vi difendete molto mentre in Bundesliga si corre molto più in avanti".

19.22 - Termina la conferenza stampa