LIVE TMW - Younes: "Debutto in Champions col Napoli? Sarebbe speciale"

17.48 - Vigilia di Champions League per il Napoli, che domani affronterà il Red Bull Salisburgo. A partire dalle 18, Carlo Ancelotti e Amin Younes la partita contro gli austriaci in conferenza stampa, che potrete seguire in diretta testuale su questa pagina.

18.01 - Ecco Ancelotti e Younes, prima domanda per il tecnico.

Ti sei scollato di dosso le difficoltà di inizio campionato?

"Beh, sono contento al momento e ringrazio sia il mister che la fiducia per la società. Siamo una squadra fantastica, ognuno vuole dimostrare il suo valore".

Come vedi il Salisburgo?

"Abbiamo rispetto per loro, è una squadra forte con tanti giovani. Giocano forte e pressano bene, non dobbiamo nasconderci e dare tutto in campo".

Wöber ha parlato molto bene di te. Ti piacerebbe ritrovarlo domani in campo?

"Sì, ho giocato con lui all'Ajax. È un bravissimo ragazzo, non vedo l'ora di affrontarlo in campo, anche se fuori siamo amici ci daremo battaglia".

In Champions hai giocato solo con l'Ajax ai preliminari. Che valore avrebbe per te debuttare con la maglia del Napoli, in una fase più complessa della competizione?

"È un'altra situazione: non si può comparare giocare con l'Ajax e giocare con il Napoli. Ad Amsterdam la squadra era molto giovane, ora parliamo di una squadra di altissima qualità: magari c'è più pressione, ma vediamo. È sempre speciale giocare in Champions".

Quanto ti ha aiutato restare a Castelvolturno nella sosta per le nazionali?

"A dire il vero sarei stato contento di essere impegnato con le nazionali. L'allenamento col Napoli, comunque, mi migliora in tutti i sensi".

Ti senti realmente coinvolto nel progetto Napoli?

"Aspettiamo la scelta del mister, se mi metterà in campo o no".

Si conclude qui la conferenza stampa.