LIVE TMW - Young Boys, Seoane dopo il 3-0: "Dybala sotto i top 5 al mondo"

Serata amara per Gerardo Seoane, tecnico dello Young Boys che nel post-partita analizza il 3-0 incassato in casa della Juventus: "Complimenti a loro per la vittoria, è stata una partita difficile. Per noi essere sotto di un gol dopo cinque minuti è stato tosto, poi abbiamo chiuso con un rosso. Abbiamo visto la differenza tra una squadra che aspira a diventare grande in Champions e una squadra che gioca per la prima volta. Abbiamo visto prestazioni individuali ben diverse, sappiamo su cosa lavorare. La squadra è rimasta unita fino alla fine, abbiamo avuto la giusta mentalità. Siamo delusi per questa vittoria".

Come ha visto la Juve?

"Gestisce bene entrambe le fasi di gioco, ti fa giocare e credere di essere in partita, poi ti colpisce. Ha giocatori molto conosciuti ma anche giovani come Bernardeschi, che ha fatto una grande partita".

Chi l'ha impressionata della Juve, in confronto con lo United?

"Ci sono dei giocatori che fanno vedere il livello internazionale che hanno, come Bonucci che può lanciare da fermo o Dybala. Poi anche sulle fasce hanno due ottimi giocatori. Ci sono fuoriclasse come Bonucci e Pjanic. Rispetto al Manchester, è una squadra con movimenti più studiati: la Juve è costruita per andare fino in fondo, il Manchester deve crescere".

Cosa non ha funzionato?

"Ogni partita fa storia a sé. Possiamo studiare come migliorare, ci sono giocatori giovani che hanno del potenziale da sfruttare. Con Lauper per esempio abbiamo cercato di avere qualcuno che facesse qualcosa di diverso".

Dove colloca Dybala a livello internazionale?

"Per arrivare ai top deve crescere, anche se ha potenziale. Gli servono minuti e in questo momento magari non gioca abbastanza. È ancora al di sotto dei top 5".