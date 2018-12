LIVE TMW - Young Boys, Seoane: "Una delle sere più belle della mia carriera"

Fonte: dal nostro inviato allo Stade de Suisse a Berna

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una serata da sogno. 2-1 alla Juventus, doppietta di Guillaume Hoarau, è la più importante in Europa della storia dello Young Boys e anche del tecnico Gerardo Seoane che si presenta anche in conferenza stampa. "E' stata una serata perfetta, abbiamo giocato con passione, voglia. Ha vinto il collettivo, grazie anche al dodicesimo uomo che sono i nostri tifosi. Grazie a loro è arrivata questa vittoria. Siamo stati efficienti, compatti in difesa, a lungo. Coi giocatori della Juventus, ci sono occasioni dove rendere al meglio. C'è stata anche fortuna, potevano segnare, ma l'exploit della squadra è stato importante".

Sulle motivazioni della Juve. "A mio avviso, la Juve sembrava fresca alla fine. Eravamo più stanchi noi, poi non posso certo giudicare la squadra

La serata più bella per Seoane? "Vincere contro la Juventus è speciale. E' stata una delle serate da non dimenticare, una delle più belle della mia carriera. In fondo è ancora breve, giovane, e non può che essere così".

Sull'esperienza in Champions. "Abbiamo fatto passi avanti come squadra, siamo cresciuti molto gara dopo gara. Serviva essere bravi nelle poche occasioni davanti ed essere concentrati dietro".