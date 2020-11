live Zenit, Semak: "Il rientro di Immobile avrà un grande peso. Azmoun e Driussi recuperati"

Ha il sapore dell'ultima spiaggia, la gara di domani contro la Lazio per lo Zenit, ultimo nel gruppo F con soli due punti. I russi, per poter credere ancora alla qualificazione agli ottavi, hanno bisogno di una vittoria. La sfida dell'Olimpico verrà presentata alla vigilia dall'allenatore dello Zenit, Sergei Semak, che parlerà alle 18. Segui la diretta testuale della conferenza su TuttoMercatoWeb.com!

Ore 18.07 - Inizia la conferenza stampa:: "Non pensiamo ad altri impegni, per noi conta solo la gara di domani. Siamo concentrati sulla Lazio".

Nella sua carriera ha lavorato con Capello in Russia: ha tratto indicazioni sul calcio italiano da quell'esperienza?

"Certo assolutamente. In primis la mia fonte d'ispirazione è stato Spalletti: ci ho giocato allo Zenit e sono stato un suo collaboratore. Capello lo ricordo con piacere, è stato un onore per me averlo al mio fianco".

La situazione degli indisponibili?

"Siamo dispiaciuti che alcuni giocatori li abbiamo visti solo oggi. Chi è rimasto in Russia? Karavaev e Wendel hanno avuto dei problemi nella pausa delle nazionali. Driussi e Azmoun invece siamo riusciti a recuperarli all'ultimo: ci daranno una grande mano, sono fondamentali. Considerano le nazionali, alcuni giocatori vengono da sette trasferte consecutive. Dobbiamo recuperare bene le energie. Malcom? Lo abbiamo recuperato da poco, dobbiamo gestirlo bene".

La difficoltà di giocare in diversi fusi orari?

"Sapete benissimo qual è la vita degli sportivi e dei calciatori. Non è facile ma siamo abituati. Alcune questioni per i giocatori rimangono fuori dal campo, durante la partita sono tutti concentrati".

La difesa a tre?

"Vedremo domani. Dobbiamo prima capire se i giocatori a disposizione sono in grado di poterci giocare".

A cosa è dovuto il calo di rendimento di Dzyuba?

"Ogni giocatore ha degli alti e bassi. Non sta giocando in maniera splendida, ma è un momento passeggero. Ha ancora tanti gol da regalarci".

La Lazio non avrà Milinkovic, ma ha recuperato diversi giocatori: si aspetta che farà più possesso palla rispetto all'andata?

"La Lazio non solo è capace di gestire bene la palla, con giocatori di qualità, ma sa anche ripartire in contropiede. Dovremo essere bravi a concedere il minimo spazio".

Immobile domani ci sarà: quanto influirà la sua presenza?

"Avrà un grande peso, la Lazio avrà più possibilità con più giocatori a disposizione. Noi dobbiamo pensare a fare la nostra partita".

Ore 18.24 - Finisce la conferenza stampa.