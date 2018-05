LIVE TMW - Zidane, addio al Real: "Momento giusto, un bene per la squadra"

© foto di Imago/Image Sport

Una conferenza stampa convocata a sorpresa, di cui ancora non sono chiari i contorni. Zinedine Zidane, tecnico vincitore delle ultime tre Champions League col Real Madrid, ha convocato i giornalisti nella sala stampa di Valdebebas. Su TMW potrai seguire in presa diretta tutte le dichiarazioni del tecnico francese dopo l'incontro col presidente Florentino Perez di questa mattina.

13.37 Finisce la conferenza stampa di addio di Zidane al Real Madrid. Il tecnico francese viene salutato da un lungo e caloroso applauso della sala stampa di Valdebebas.

13.39 Questo il pensiero del presidente Florentinon Perez dopo l'annuncio: "Oggi è un giorno triste per il Real Madrid. Accettiamo e rispettiamo la decisione di Zidane. Ieri, quando ho saputo la cosa, ho avuto un sussulto. Non ero preparato ad una notizia del genere. Per me non è un addio, ma un arrivederci a presto. Se ha bisogno di un po' di riposo è giusto che se lo prenda".

Sulla possibilità di restare in caso di mancato successo a Kiev: "Non saprei, magari sì..."

Sulle parole di Cristiano dietro la sua scelta: "No, assolutamente no".

Su possibili ripensamenti: "Ci ho riflettuto tantissimo e la decisione è presa. Non ci saranno ripensamenti".

Sul momento della scelta: "Volevo trasmettere serenità, sia da allenatore che oggi in conferenza. I giocatori non hanno niente a che vedere con la mia decisione. Dopo tre anni di successi per un allenatore è difficile continuare così. O almeno per me sarebbe stata dura. A me piace vincere, in ogni cosa. Ora avevo la sensazione di rischiare di non vincere e per questo serviva un cambio. E' successo lo stesso anche da giocatore: quando credevo di non poter vincere ho sempre scelto di cambiare. Il giorno della decisione invece non ve lo comunicherò".

Sulla poca influenza sul mercato come ulteriore motivo: "Il ruolo di allenatore ha anche questo aspetto. Abbiamo discusso tutto col presidente per due mesi, per quanto riguardala costruzione della squadra. La mia unica motivazione è che la squadra aveva bisogno di un cambio per continuare a vincere".

Sulle sue sensazioni: "Mi sento bene. Non è un giorno triste. Ripeto, per me è solo un arrivederci, sarò sempre vicino a questo club".

Sul ricordo più bello: "Quando il presidente mi ha scelto come giocatore, perché il sogno di ogni calciatore è quello di giocare al Real Madrid. Poi sono successe molte cose, ma se devo scegliere un momento da allenatore dico la vittoria della Liga. Il peggiore è l'eliminazione dalla Copa del Rey contro il Leganes".

Sulla sua volontà di restare annunciata a febbraio: "Non è cambiato niente, è solo uno sviluppo naturale della situazione. Il 20 di febbraio non pensavo a questa situazione. Ho sempre detto che in questo club può succedere di tutto e che l'importante è il giorno dopo giorno. Io non sono stanco di allenare, faccio questo lavoro da soli 3 anni. Ora però è il momento in cui la squadra deve continuare a vincere e per farlo è giusto cambiare".

Sul futuro: "Non ho intenzione di allenare altrove. Io non cercherò un'altra squadra".

Su cosa gli ha detto Sergio Ramos o gli altri giocatori: "Ho mandato messaggi a tutti e ho parlato con Ramos. Con lui ho vissuto tante cose e ha rispettato la mia decisione. Mi ha augurato il meglio. Sergio è un leader, un capitano, per me è stato un onore convivere altri tre anni al suo fianco".

Sulla fine del ciclo per la squadra: "Non voglio parlare di questo e di possibili cessioni. La rosa è valida e lo ha dimostrato in questi anni. Ciò che succederà da ora in poi non dovrò commentarlo io".

Ancora sui motivi: "E' una decisione personale. Dopo 3 anni era il momento giusto. Se io penso che le cose non siano chiare come vorrei è giusto cambiare".

Sui giocatori: "Loro lo sanno già, gli ho mandato dei messaggi. Ho parlato solo con Sergio Ramos e con gli altri capitani della squadra".

Sulle date della decisione: "Ci sono momenti buoni, momenti complicati e momenti spettacolari. Uno deve sempre riflettere sul suo percorso, ripeto, per questo è il momento giusto per dire addio soprattutto perché i giocatori hanno bisogno di un cambio di guida tecnica. Il Real è un club esigente, la sua storia è grande e ai giocatori è richiesto sempre di più. Ora è giusto che abbiano altri stimoli per continuare a vincere".

Sui motivi: "Può essere un arrivederci, il Real mi ha dato tutto. Io continuerò ad essere vicino al club. Per molti non può avere senso, ma per me era il momento di cambiare, sia per me che per i giocatori. Dopo 3 anni era la decisione più giusta. Ripeto, capisco i dubbi. Io però voglio solo ringraziare i tifosi e i giocatori che mi hanno sempre appoggiato. In una stagione ci sono momenti complicati e i fischi ci possono stare, lo capisco visto che siamo il Real Madrid. Io però li ringrazio per tutto, non solo loro ma anche le persone che lavorano nel club dagli uffici ai magazzinieri fino ai dottori. Le vittorie sono di tutti, non solo di poche persone".

Ecco l'annuncio di Zidane: "Ho deciso di non continuare sulla panchina del Real Madrid. Ho voluto parlare con lui per spiegare i miei motivi. E' un momento duro e importante. Questa squadra deve continuare a vincere e per questo ha bisogno di un cambio in panchina. Parlo di altre metodologie di lavoro, per questo ho preso questa decisione. Voglio bene a questa squadra e al presidente, a cui sarò grato per sempre, ma oggi per me e per la squadra è giusto cambiare. Per questo ho scelto di non continuare".

13.11 - Prende la parola Florentino Perez: "Sarà Zidane a comunicare una decisione inattesa, ma io sono al suo fianco".

13.10 - Ecco Zidane accompagnato da Florentino Perez.

13.05 - Quasi tutti i media spagnoli confermano l'addio di Zizou al Real Madrid. I motivi, si legge, sarebbero di natura personale. Secondo El Mundo il favorito per la sua sostituzione è Mauricio Pochettino del Tottenham.

13.00 - Secondo Marca il tecnico francese ha intenzione di annunciare il proprio addio al Real Madrid.