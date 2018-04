LIVE TMW - Zidane: "Faremo grande gara. Juventus squadra completa"

Premi F5 per aggiornare la diretta

Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, presenta in conferenza stampa la sfida di domani contro la Juventus, gara valida per l'andata dei quarti di finale di Champions League. Su TMW potrai seguire in presa diretta le dichiarazioni del tecnico francese e le curiosità dalla sala stampa dell'Allianz Stadium.

Sulla gara: "Saremo pronti, sono certo che faremo una grande partita. La gara di dieci mesi fa, quella di Cardiff, non

Sui moduli: "A me piacciono tutti quelli che abbiamo utilizzato, mi piace cambiare e giocare in modo diverso. Non credo ce ne sia uno che preferisco".

Su Isco: "Non ci sono riserve o titolari. Io ho 25 giocatori validi e li userò tutti. Ovviamente in alcuni momenti giocheranno alcuni e altre volte altri. In Nazionale per lui è diverso, con la Spagna può fare 6-7 partite all'anno, noi ne abbiamo molte di più. Questo è il mio modo di allenare e continuerò su questa strada".

Ancora sulla gara: "Non dobbiamo concentrarci sulle gare vinte o quelle perse. Domani è una storia diversa, noi dovremo solo preparare bene la gara perché domani sarà importante e dovremo farci trovare pronti".

Sul suo passato alla Juve: Nei 5 anni qua ho imparato tantisimo, sia come uomo che come giocatore. Mi hanno accolto come una famiglia, ho un bel ricordo di questa tappa ma ora sono dall’altra parte e penserò solo alla gara”.

Sulla gara di Cardiff: “La gara di domani non ha niente a che vedere con Cardiff, lo ripeto. Il passato è passato, domani sarà un’altra partita. Prima non si può sapere”.

Su cosa temere della Juve: “Questa squadra è sempre stata forte e ciò che sta facendo quest’anno lo dimostra. La Juve è completa, noi dovremo stare attenti a tutto ciò che faranno dietro, nel mezzo e davanti”.

Su come è cambiato il Real rispetto a Cardiff: “Noi non siamo troppo diversi, i giocatori sono più o meno quelli. Semplicemente la nostra stagione non è stata così buona come volevamo. Ora abbiamo recuperato tutti, avrò il mal di testa nel momento della scelta della formazione”.

Sulla panchina della Juve: “Io dico mai dire mai. Qua dove sono adesso sono felice e mi dedico solo ed esclusivamente al Real Madrid, non voglio pensare così tanto al futuro. Vivo la vita giorno per giorno, questa è una professione complicata soprattutto al Real Madrid”.

Sulla Juve come Real Madrid italiana: “Ho vissuto entrambe le realtà e penso che il dna sia lo stesso. Il fatto di lottare e voler vincere le partite, questi sono temi comuni alle due squadre”.

Sul calcio della Juventus: “Io credo che la Juve stia facendo una buona stagione, sta giocando bene, ne ho viste di partite con bel gioco. So cosa si dice del campionato italiano, ma ognuno può avere la propria idea. Ho visto tante gare della Juve e penso che abbia un bel gioco”.

Sul risultato: “E’ complicato, la nostra idea è sempre quella di vincere. Questa è la missione della squadra contro chiunque. Ora vogliamo cambiare ciò che non abbiamo fatto bene in passato”.