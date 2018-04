LIVE TMW - Zidane: "Finale col Barça? Penso solo a battere ancora la Juve"

Fonte: Dal nostro inviato a Madrid

A Valdebebas parla Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid. Dopo il 3-0 dell’andata all’Allianz Stadium, Zizou presenta la sfida che si giocherà domani sera al Santiago Bernabeu contro la Juventus di Massimiliano Allegri. Assente Sergio Ramos, il dubbio più grande è in difesa dove dovrebbe e potrebbe però farcela Jesus Vallejo. "Una finale contro il Barcellona? Penso solo alla partita di domani. Penso solo a noi, a quel che dobbiamo fare, a una grande partita per superare l'eliminatoria. È' una grande gara, all'andata abbiamo fatto bene ma è solo il 50% del percorso".

Su Benzema. "Gli piacerebbe segnare di più ma lo vedo sempre. Coi suoi compagni è concentrato, lavora sempre al massimo. Vorrebbe segnare di più ma sta bene".

Su Vallejo. "Ha fatto un buon allenamento, poi vedrete se giocherà ma non ci sono problemi. Se dovesse esserci, ci adatteremo ma per adesso siamo pronti".

Su più Champions che Liga. "Non me lo spiego, noi vogliamo sempre vincere tutto. Ci è mancata regolarità in questa stagione, abbiamo trovato difficoltà ma ora stiamo meglio in tutto. Però non me lo spiego: il ricordo più bello che ho è quello della vittoria della Liga, ma è un'opinione personale. Quando pensi alla Champions e al Real Madrid, è qualcosa che nessuno ha fatto mai a questo livello".

Sul momento in cui è cambiato il Real Madrid in meglio. "Quando siamo tornati a segnare bene, tre o quattro gol a partita. Per un mese abbiamo avuto difficoltà, adesso stiamo bene e dobbiamo continuare così: non si tratta solo di segnare, incassiamo anche meno e abbiamo più regolarità in tutto".

Sulle parole di Perez, su CR7 come erede di Di Stefano. "Io non penso a giocare senza Cristiano, c'è e sono felice. In tanti si ricordano di Di Stefano e lo paragonano a lui. Io sono tra quelli che si ricorderanno un giorno di Cristiano, tutto il mondo e non solo i tifosi del Madrid lo ammirano".

Sul confronto tra italiane e spagnole. "Non credo che il calcio italiano sia debole. La Liga spagnola, le squadre spagnole, hanno partite difficili. Il punto è che la Liga è di livello in Spagna".

Sul Real favorito per vincere la Champions. "Quel che mi interessa è dimostrare sul campo, non parlare. Dobbiamo rispettare tutte, nel calcio. Contro l'Atletico, potevamo perdere la partita è come lo spieghi? Non riesco. È' il calcio, in una giocata cambia tutto. Dobbiamo rispettare i rivali, le grandi non si arrendono mai. Se facciamo una grande gara, dal primo al novantesimo minuto, possiamo passare. Però non abbiamo ancora vinto niente".

Sull'ultima di Buffon. "È' una grandissima persona ma vogliamo eliminare la Juventus. Non so cosa succederà con Gigi, quel che ha fatto e quello che è resta grande come lui".

Sulle 'quattro finali'. "Ci manca solo una finale: domani. Poi c'è la Liga che vogliamo terminare bene, parlavamo di lotta per il secondo posto e siamo quarti... Noi vogliamo fare il meglio possibile nella Liga. Intanto la Finale di domani, poi se passeremo vedremo contro di chi ma non possiamo pensare oltre alla gara di domani. Voglio fare tutto il possibile per passare domani".

Su Varane. "Non deve dimostrare niente di più, sta facendo bene, deve solo continuare a fare così bene. Non ha niente da dimostrare, deve solo continuare a fare".