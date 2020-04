Liverani: "A Terni ho compiuto un miracolo, l'ho rifatto a Lecce: trovata una sintonia perfetta"

vedi letture

Fabio Liverani, tecnico del Lecce, in diretta su Instagram con l'ex compagno di squadra Sebastian Frey ha parlato anche del suo approccio al nuovo ruolo di allenatore: "Io personalmente do grande importanza all'unità della squadra, del gruppo. Quando sono arrivato ho trovato subito grande disponibilità da parte dei ragazzi al mio approccio. A Terni ho compiuto un miracolo, l'ho rifatto a Lecce e siamo arrivati a due promozioni di fila. In C eravamo una buona squadra, anche se Catania e Trapani erano più forti di noi. Abbiamo trovato una sintonia perfetta, con un gruppo devi essere chiaro e trarre il massimo da ognuno di loro".