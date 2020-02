© foto di Federico De Luca

Anche l'argomento Pippo Falco nella conferenza stampa di oggi di Fabio Liverani, tecnico del Lecce. Queste le parole dell'allenatore salentino: "Lui per me non è mai stato un problema, ma solo un valore aggiunto. Attorno a lui va allestita una squadra che possa esaltarlo, quando non ha giocato è stato solo ed esclusivamente quando non era al top. Contro l'Inter prima e a Verona subito dopo non erano sfide per lui, l'ho voluto preservare per poi averlo al massimo per le gare che fanno al caso suo".