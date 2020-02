vedi letture

Liverani: "Assenze in avanti? Ci sono i centrocampisti. Ieri ci scherzavo con Majer..."

Fabio Liverani, allenatore del Lecce, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria fondamentale ottenuta contro la SPAL. Queste le sue dichiarazioni in merito alle tante assenze in avanti: "Centrocampisti come Majer, Barak, Deiola, hanno caratteristiche per poter arrivare a segnare. Nel calcio non conta quanti attaccanti hai in campo, ma che attitudini hai. Non potrò mai dimenticare la Lazio di Eriksson, con cinque centrocampisti straordinari e senza punte. Ieri ci ho scherzato con Majer, lui ha segnato. Tra l'altro, sul rigore aveva avuto un pestone importante. Poi mi ha dato disponibilità di continuare e non l'abbiamo cambiato".