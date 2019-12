© foto di Federico De Luca

Intervistato da Sky Sport al termine della partita persa dal suo Lecce a Brescia, Fabio Liverani ha attaccato Mario Balotelli, con cui ha anche avuto un acceso diverbio nel corso del primo tempo: "Credo che ognuno di noi abbia una storia. Io non ho mai preso un buu pur essendo di pelle nera. Non si possono strumentalizzare certi episodi. Credo che qualcuno debba avere un atteggiamento meno furbo, ci vuole educazione. Mi riferisco a Balotelli: tutti hanno gli occhi per vedere che si può avere un comportamento diverso. Bisogna saper fare e bisogna saper stare".