Liverani e la giusta idea di calcio del Lecce. Ma i gol subiti ora sono un bel problema

Ha ragione, Fabio Liverani, quando dice “oggi abbiamo 25 punti e li abbiamo presi tutti giocando a calcio”. Perché il Lecce che oggi sarebbe salvo si trova in questa situazione grazie alle idee di gioco impresse dal suo tecnico e alla voglia di non snaturarsi mai. E’ così che sono arrivati risultati importanti contro Torino, Fiorentina e Napoli, solo per citare alcuni esempi. E probabilmente la strada giusta da percorrere anche nell’ultima parte di stagione è proprio questa. Ma il ragionamento di Liverani dovrà certamente essere più ampio, a microfoni spenti e nelle segrete stanze del Via del Mare.

Perché i 7 gol incassati oggi contro l’Atalanta possono, anzi devono, essere di monito e perché no di ispirazione per provare a migliorare ancora. Crescere là dove si è più deboli. I 56 gol subiti in campionato sono sì viziati dal risultato odierno, ma anche senza le 7 reti odierne il Lecce sarebbe comunque la peggior difesa d’Italia. Alle spalle ci sono Genoa e Brescia, che di gol ne hanno presi 46. E qua viene ancora in soccorso Liverani: “Abbiamo tante qualità, ma la furbizia e l’esperienza nel capire il momento della gara non sono fra queste”, il pensiero dell’allenatore. Parole dette pubblicamente, ma che di certo trasmetterà anche ai suoi per capire i motivi di un secondo tempo vissuto all’angolo.