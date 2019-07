Liverani: "Entusiasmo alla base di tutto. Salvezza il nostro Scudetto"

Il tecnico del Lecce, Fabio Liverani, nella sua intervista rilasciata a Sky Sport, ha parlato anche di quelli che sono i programmi e gli obiettivi dei salentini nella stagione che verrà: "Abbiamo fatto qualcosa di eccezionale negli ultimi due anni, dobbiamo mantenere l'entusiasmo per fare qualcosa di importante. Vogliamo una squadra equilibrata che possa competere. Non ci limiteremo a non prenderle, vogliamo giocare a calcio. La salvezza per noi vale uno scudetto. Il nostro budget è di costruzione, non di sogni. Vogliamo costruire lo stadio e il centro sportivo, oltre che migliorare il settore giovanile. La salvezza è il nostro obiettivo, serve programmazione, serietà e coraggio. Anche nelle difficoltà si può lottare fino alla fine".